Fenerbahçe'deki geleceği belirsizdi! Filip Novak'a sürpriz talip!

Slavia Prag'ın Novak'ı kiralamayı hedeflediği ancak 1.4 milyon Euro'luk maaşının sıkıntı yarattığı öğrenildi. Çek kulübünün bu maaşın yarısını karşılamak istediği, Fenerbahçe'nin de bu teklife olumsuz yaklaştığı öğrenildi.