Fenerbahçe'deki geleceği belirsizdi! Filip Novak'a sürpriz talip!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Filip Novak'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Çek yıldızı, ülkesinin en önemli takımlarından Slavia Prag'ın istediği ortaya çıktı.
Geçen sezon başında Trabzonspor'dan büyük ümitlerle transfer edilen Novak beklentilerin çok altında kaldı.
Teknik direktör Vitor Pereira'nın sol bek bölgesine bir transfer yapıp, Çek futbolcuyu gözden çıkaracağı bir süredir konuşuluyordu.
Slavia Prag'ın Novak'ı kiralamayı hedeflediği ancak 1.4 milyon Euro'luk maaşının sıkıntı yarattığı öğrenildi. Çek kulübünün bu maaşın yarısını karşılamak istediği, Fenerbahçe'nin de bu teklife olumsuz yaklaştığı öğrenildi.