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    • 08.07.2021 14:25
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    Fenerbahçe'deki geleceği belirsizdi! Filip Novak'a sürpriz talip!

    Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu üçüncü olarak bitiren ve taraftarın hedef tahtasına oturan Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda yeni sezon hazırlığı devam ederken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Filip Novak'a sürpriz bir talip çıktı.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN

    Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Filip Novak'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Çek yıldızı, ülkesinin en önemli takımlarından Slavia Prag'ın istediği ortaya çıktı.

    Geçen sezon başında Trabzonspor'dan büyük ümitlerle transfer edilen Novak beklentilerin çok altında kaldı.

    Teknik direktör Vitor Pereira'nın sol bek bölgesine bir transfer yapıp, Çek futbolcuyu gözden çıkaracağı bir süredir konuşuluyordu.

    Slavia Prag'ın Novak'ı kiralamayı hedeflediği ancak 1.4 milyon Euro'luk maaşının sıkıntı yarattığı öğrenildi. Çek kulübünün bu maaşın yarısını karşılamak istediği, Fenerbahçe'nin de bu teklife olumsuz yaklaştığı öğrenildi.

        Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Novak'ın da ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı belirlendi. 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde son olarak 2011-2015 yılları arasında Jablonec'te forma giymişti.

        Geçen sezon Fenerbahçe'de 18 Süper Lig maçına çıkan Filip Novak sadece 1 gol atarken, asist yapamadı. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu taraftarların da gözünden düşmüş durumda.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'deki geleceği belirsizdi! Filip Novak'a sürpriz talip!