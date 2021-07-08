Aslan’a veda etti Kartal’a mı gidiyor? Henry Onyekuru Beşiktaş'la masaya oturacak!

Galatasaray'a transferi belirsizliğini koruyan Henry Onyekuru'dan şok bir hamle geldi. Bir süredir İstanbul'da olan Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Sarı-Kırmızılılar'a veda etti.
ASLAN'A VEDA ETTİ
Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşan Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" ifadesini kullandı. Genç yıldızın bu hamlesi, "Galatasaray'a veda etti" şeklinde yorumlandı.
BEŞİKTAŞ'LA MASAYA OTURACAK
İddialara göre kariyerini Türkiye'de sürdürmek isteyen Onyekuru, Beşiktaş'la masaya oturacak. Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisi var" ifadesini kullanmıştı.