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    • 08.07.2021 12:05
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    Aslan’a veda etti Kartal’a mı gidiyor? Henry Onyekuru Beşiktaş'la masaya oturacak!

    Galatasaray’a transferi belirsizliğini koruyan yıldız isim Henry Onyekuru’dan şok bir hamle geldi. Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Sarı-Kırmızılılar’a veda etti. İddialara göre kariyerini Türkiye’de sürdürmek isteyen Onyekuru, Beşiktaş’la masaya oturacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Aslan’a veda etti Kartal’a mı gidiyor?

    Galatasaray'a transferi belirsizliğini koruyan Henry Onyekuru'dan şok bir hamle geldi. Bir süredir İstanbul'da olan Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Sarı-Kırmızılılar'a veda etti.


    ASLAN'A VEDA ETTİ
    Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşan Onyekuru, "Her şey için teşekkürler ve iyi şanslar" ifadesini kullandı. Genç yıldızın bu hamlesi, "Galatasaray'a veda etti" şeklinde yorumlandı.


    BEŞİKTAŞ'LA MASAYA OTURACAK
    İddialara göre kariyerini Türkiye'de sürdürmek isteyen Onyekuru, Beşiktaş'la masaya oturacak. Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisi var" ifadesini kullanmıştı.



        CİMBOM OPSİYONU KULLANMAMIŞTI
        Daha önce 3 kez kiralık olarak Galatasaray formasını giyen Henry Onyekuru'nun 4 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu Sarı-Kırmızılılar tarafından kullanılmamıştı.


        Monaco kulübünün, yeni sezon planlarında yer almayan 23 yaşındaki futbolcuyu öncelikle bonservisiyle vermek istediği, kiralama formülünün daha sonra masaya geleceği ifade edildi.

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