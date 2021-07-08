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    • 08.07.2021 11:28
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    PSV maçı öncesi Galatasaray'da transfer krizi

    Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçıyla ilgili hazırlıklar sürerken, maça az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımların atılmaması sıkıntıya neden oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    PSV maçı öncesi Galatasaray'da transfer krizi

    Galatasaray kritik PSV Eindhoven maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımları henüz atamadı. Takımda çok ciddi sol ve orta alan krizi yaşanırken, yönetimin şu ana kadar sessiz kalması sıkıntı yaratıyor.



    Başkan Burak Elmas seçimden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Göreve gelelim, kendi listemizdeki isimleri 3 günde, Fatih hocanın istediği isimleri de 1 haftada getiririz" diyerek çıtayı çok yükseğe çekmişti. Ancak yönetimin göreve gelmesinin üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir transfer hamlesi yapılamadı.



    Yeni başkan Elmas'a çok büyük bir destek veren Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada yavaş yavaş eleştirilere başlamış durumda.

        Göreve geldikten sonra ilk 15 günü geciken ödemeleri yapmak ve transfer tahtasını açmak için geçiren Sarı-Kırmızılı yönetimin önümüzdeki hafta arka arkaya KAP bildirimleri yapmayı hedeflediği belirlendi.



        Yönetim öncelikle sol bek ve 8 numara transferini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim de bir an önce eksik bölgelere takviye yapılmasını bekliyor.

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