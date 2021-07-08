PSV maçı öncesi Galatasaray'da transfer krizi

Galatasaray kritik PSV Eindhoven maçına iki haftadan az bir süre kalmasına rağmen transferde beklenen adımları henüz atamadı. Takımda çok ciddi sol ve orta alan krizi yaşanırken, yönetimin şu ana kadar sessiz kalması sıkıntı yaratıyor.
Başkan Burak Elmas seçimden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Göreve gelelim, kendi listemizdeki isimleri 3 günde, Fatih hocanın istediği isimleri de 1 haftada getiririz" diyerek çıtayı çok yükseğe çekmişti. Ancak yönetimin göreve gelmesinin üstünden 20 gün geçmesine rağmen hiçbir transfer hamlesi yapılamadı.
Yeni başkan Elmas'a çok büyük bir destek veren Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada yavaş yavaş eleştirilere başlamış durumda.