Fenerbahçe’ye sürpriz sağ bek: Yönetim, Attila Szalai'nin arkadaşı Bendeguz Bolla ile yakından ilgileniyor

Gökhan Gönül'le yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de sağ bek transferi için arayışlar sürüyor. Atletico Madrid formasını giyen Sime Vrsaljko ile ilgilenen Sarı-Lacivertliler'in gündemine çok sürpriz bir isim girdiği öğrenildi

ATTILA SZALAI ETKİSİ!

Geçen sezon transfer edilen Attila Szalai'nin müthiş performansı sonrası Macar futboluna olan ilgisini artıran Fenerbahçe'nin Bendeguz Bolla'yı listesine aldığı belirlendi. Macar Ligi takımlarından Fehervar formasını giyen 21 yaşındaki sağ bek, Macaristan'ın Euro 2020 kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Marco Rossi'nin daha çok tecrübeli isimleri oynatmasından dolayı turnuvada dakika alamayan Bolla'nın gelecekte Macaristan'ın değişilmez ismi olması bekleniyor. Bolla geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atıp 5 asist yaptı.