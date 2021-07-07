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    • 07.07.2021 09:56
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    NBA Final Serisi'nde ilk maç Suns'ın! MAÇ SONUCU: Phoenix Suns 118-105 Milwaukee Bucks

    Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Final serisi ilk maçında 1993’ten sonra ilk kez NBA Finali'ne yükselen Phoenix Suns, Milwaukee Bucks’ı 118-105 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. 4 maç kazanan takımın şampiyon olacağı NBA Finali'nde 2'nci karşılaşma Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 04.00'te yine Suns'ın sahasında oynanacak.

    AJANSLAR
    Dev heyecan başladı! 1993'ten sonra ilk kez...

    NBA'de Final serisi dün oynanan ilk maç ile başladı. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran Batı Konferansı Şampiyonu Phoenix Suns, Doğu Konferansı Şampiyonu Milwaukee Bucks'ı ağırladı.



    SUNS 1-0 ÖNE GEÇTİ
    1993'ten sonra ilk kez NBA Finali'ne yükselen Suns, ilk yarısını 57-49 önde kapattığı mücadeleyi 118-105 kazanarak seriyi 1-0'a getirdi.



    Ev sahibi ekipte tecrübeli oyun kurucu Chris Paul 32 sayı, 9 asist, 4 ribaundluk performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Devin Booker 27 sayı, 6 asist, Deandre Ayton ise 22 sayı, 19 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 29, Giannis Antetokounmpo'nun 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


        4 maç kazanan takımın şampiyon olacağı NBA Finali'nde 2'nci karşılaşma Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 04.00'te yine Suns'ın sahasında oynanacak.

        MAÇ PROGRAMI
        2. Maç: Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (9 Temmuz Cuma TSİ 04.00)

        3. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (12 Temmuz Pazartesi TSİ 03.00)

        4. Maç: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (15 Temmuz Perşembe TSİ 04.00)

        5. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (18 Temmuz Pazar TSİ 04.00)

        6. Maç (gerekirse): Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (21 Temmuz Çarşamba)

        7. Maç (gerekirse): Phoenix Suns-Milwaukee Bucks (23 Temmuz Cuma)

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        Haberler Spor NBA Final Serisi'nde ilk maç Suns'ın! MAÇ SONUCU: Phoenix Suns 118-105 Milwaukee Bucks