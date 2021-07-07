NBA Final Serisi'nde ilk maç Suns'ın! MAÇ SONUCU: Phoenix Suns 118-105 Milwaukee Bucks

NBA'de Final serisi dün oynanan ilk maç ile başladı. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran Batı Konferansı Şampiyonu Phoenix Suns, Doğu Konferansı Şampiyonu Milwaukee Bucks'ı ağırladı.
SUNS 1-0 ÖNE GEÇTİ
1993'ten sonra ilk kez NBA Finali'ne yükselen Suns, ilk yarısını 57-49 önde kapattığı mücadeleyi 118-105 kazanarak seriyi 1-0'a getirdi.
Ev sahibi ekipte tecrübeli oyun kurucu Chris Paul 32 sayı, 9 asist, 4 ribaundluk performansıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Devin Booker 27 sayı, 6 asist, Deandre Ayton ise 22 sayı, 19 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 29, Giannis Antetokounmpo'nun 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.