Süper Lig U19’da eşleşmeler belli oldu | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Lig U19'da yarı final eşleşmeleri, The Sense De Luxe Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi. Fenerbahçe ile Trabzonspor eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa oldu. Yarı finaller perşembe ve cuma günleri oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yalınlanacak.Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Barcelona'da forma giyen defans oyuncusu Junior Firpo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Junior Firpo için Barcelona'ya 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, son olarak WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen İsveçli pivot Amanda Zahui'yi kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.96 boyunda olan Zahui ile yeni sezon kadro planlamaları kapsamında anlaşmaya varıldığı belirtildi.sezon hazırlıklarına İstanbul Riva'da devam eden Trabzonspor'da dün de yoğun birk çalışma programı uygunlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu daidmanın bir kısmını takip etti.üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlar yarı finaline yükselen ilk tenisçi, Çek Karolina Pliskova oldu. Pliskova, İsviçreli Viktorija Golubic'i 2-0'la geçti.Lig ekiplerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattı.Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi. Halil'in adı G.Saray ile anılıyordu.