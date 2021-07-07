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    Rosier’de imza artık çok yakın

    Beşiktaş, Valentin Rosier'in transferini bitiriyor. Fransız sol bekle haftalar öncesinde prensip anlaşması sağlayan Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon'la da imza aşamasına geldi.

    Rosier’de imza artık çok yakın
    Beşiktaş geçtiğimiz sezon yaşanılan çifte kupa başarısında büyük pay sahibi isimlerden biri olan Valentin Rosier'in transferini bitiriyor. Fransız sol bekle haftalar öncesinde prensip anlaşması sağlayan Siyah-Beyazlılar, Sporting Lizbon'la da imza aşamasına geldi. Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi 1 yıllık kiralama ve ardından zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle Portekiz kulübünü ikna etti. Rosier'in kiralama bedelinin 1.5 milyon Euro, opsiyonunun ise 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.



    SERGEN YALÇIN ONU BEKLİYOR
    Teknik direktör Sergen Yalçın dört gözle Rosier transferi için gelecek olumlu haberleri bekliyor.



    BEŞİKTAŞ'TA 4 İMZA BİRDEN
    Beşiktaş Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Atiba ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

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