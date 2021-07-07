Diego Costa transferinde Beşiktaş’a rakip çıktı, işler karıştı!





Beşiktaş'ın ise Edin Dzeko ile birlikte forvet transferi için öncelikli hedef olarak belirlediği Costa için belirlenen limitleri aşmayı düşünmediği belirtiliyor.

Geçmişte Atletico Madrid ve Chelsea gibi önemli takımların formasını giyen 33 yaşındaki Diego Costa, 24 kez de İspanya Milli Takımı'nın formasını terletti. İspanya adına 10 gol kaydetti.



