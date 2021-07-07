Diego Costa transferinde Beşiktaş’a rakip çıktı, işler karıştı!

Bonservisi elinde olan Diego Costa'ya senelik 2 milyon 900 bin Euro garanti ücret öneren Beşiktaş, bir süredir 33 yaşındaki oyuncudan haber bekliyordu.
Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3.5 milyon Euro talep eden ve Beşiktaş'ın 2.9 milyon Euro'luk teklifine yanıt vermeyen Diego Costa'ya Çin'den sürpriz bir teklif geldiği belirtildi.
İspanyol forvet için Çin ekibi Shangai Shenhua'nın senelik 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.
Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Diego Costa'nın Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sıcak baktığı bilinse de Çin'den gelen teklif sonrası transferiyle ilgili dengelerin değişebileceği öne sürülüyor.