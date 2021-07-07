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    • 07.07.2021 21:07
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    Diego Costa transferinde Beşiktaş’a rakip çıktı, işler karıştı!

    Beşiktaş’ın bir süredir transferi için temaslarda bulunduğu İspanyol golcü Diego Costa için Siyah-Beyazlılar’a önemli bir rakip çıktı. İspanyol forvet için Çin ekibi Shangai Shenhua’nın senelik 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Diego Costa’da Beşiktaş’a rakip çıktı!

    Bonservisi elinde olan Diego Costa'ya senelik 2 milyon 900 bin Euro garanti ücret öneren Beşiktaş, bir süredir 33 yaşındaki oyuncudan haber bekliyordu.



    Siyah-Beyazlılar'dan senelik 3.5 milyon Euro talep eden ve Beşiktaş'ın 2.9 milyon Euro'luk teklifine yanıt vermeyen Diego Costa'ya Çin'den sürpriz bir teklif geldiği belirtildi.

    İspanyol forvet için Çin ekibi Shangai Shenhua'nın senelik 7.5 milyon Euro ve 3 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

    Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan Diego Costa'nın Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sıcak baktığı bilinse de Çin'den gelen teklif sonrası transferiyle ilgili dengelerin değişebileceği öne sürülüyor.



        Beşiktaş'ın ise Edin Dzeko ile birlikte forvet transferi için öncelikli hedef olarak belirlediği Costa için belirlenen limitleri aşmayı düşünmediği belirtiliyor.

        Geçmişte Atletico Madrid ve Chelsea gibi önemli takımların formasını giyen 33 yaşındaki Diego Costa, 24 kez de İspanya Milli Takımı'nın formasını terletti. İspanya adına 10 gol kaydetti.


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