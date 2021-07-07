Fenerbahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun: Buraya oynamak için geldim

F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda forma rekabetine hazır olduğunu söyledi. Dursun, "Buraya oynamaya geldim. Herkes F.Bahçe'nin büyüklüğünün farkında olmalı" dedi.
HER MAÇ 11'DE BAŞLAMAK İSTERİM
Gol için bir rakam veremeyeceğini belirten yeni transfer Serdar Dursun, "Her maç oynamak hatta ilk 11'de başlamak isterim" ifadesini kullandı.
TÜRÜÇ'TEN KASAYA 4 MİLYON €
Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'nin kasasına 4 milyon Euro banservis bedeli gereceği öğrenildi. FFP anlaşması bulunan Sarı-Lacivertliler'in eli oldukça rahatladı.
ALLAHYAR'A BRUGGE KANCASI
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosundaki oyuncular için teklifler almaya devam ediyor. Belçika Ligi takımlarından Brugge Allahyar için Fenerbahçe için temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.
HER MAÇ 11'DE BAŞLAMAK İSTERİM
Gol için bir rakam veremeyeceğini belirten yeni transfer Serdar Dursun, "Her maç oynamak hatta ilk 11'de başlamak isterim" ifadesini kullandı.
TÜRÜÇ'TEN KASAYA 4 MİLYON €
Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'nin kasasına 4 milyon Euro banservis bedeli gereceği öğrenildi. FFP anlaşması bulunan Sarı-Lacivertliler'in eli oldukça rahatladı.
ALLAHYAR'A BRUGGE KANCASI
Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da kadrosundaki oyuncular için teklifler almaya devam ediyor. Belçika Ligi takımlarından Brugge Allahyar için Fenerbahçe için temasa geçti. Görüşmeler devam ediyor.