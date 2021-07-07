Fenerbahçe'den Sime Vrsaljko bombası! Atletico Madrid ile pazarlıklar sürüyor





SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ...

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla ligde sadece 9 maça çıkan Sime Vrsaljko, gol ve asist katkısı yapamamıştı. Ancak yaşadığı sakatlıkların Hırvat sağ beki olumsuz etkilediği de ifade ediliyor. Şu anda bir sağlık problemi bulunmayan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

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