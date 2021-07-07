Fenerbahçe'den Sime Vrsaljko bombası! Atletico Madrid ile pazarlıklar sürüyor

Teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'nun transferi için görüşmelere başlandığı bildirildi.
Oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
ATLETICO 14 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe, transferi kısa sürede bitirip oyuncuyu kampa yetiştirmeyi planlıyor.
Atletico, Hırvat sağ beki 5 yıl önce Sassuolo'dan 14 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle kadrosuna katmıştı.