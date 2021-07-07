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    Fenerbahçe'den Sime Vrsaljko bombası! Atletico Madrid ile pazarlıklar sürüyor

    Fenerbahçe, Atletico Madrid’in gözden çıkardığı Hırvat sağ bek Sime Vrsaljko için İspanyol kulübü ile görüşmelere başladı. Oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

    Vrsaljko bombası

    Teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sıcak gelişme yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmayıp oyuncuyla yollarını ayırma kararı alan Sarı-Lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Sime Vrsaljko'nun transferi için görüşmelere başlandığı bildirildi.

    Oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.



    ATLETICO 14 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
    Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan Fenerbahçe, transferi kısa sürede bitirip oyuncuyu kampa yetiştirmeyi planlıyor.



    Atletico, Hırvat sağ beki 5 yıl önce Sassuolo'dan 14 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle kadrosuna katmıştı.



        SAKATLIKLAR OLUMSUZ ETKİLEDİ...
        Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla ligde sadece 9 maça çıkan Sime Vrsaljko, gol ve asist katkısı yapamamıştı. Ancak yaşadığı sakatlıkların Hırvat sağ beki olumsuz etkilediği de ifade ediliyor. Şu anda bir sağlık problemi bulunmayan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'den Sime Vrsaljko bombası! Atletico Madrid ile pazarlıklar sürüyor