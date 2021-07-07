Barış Yılmaz resmen Aslan

Burak Elmas yönetimi ilk transferine imza attı... Galatasaray yönetimi, uzun süredir gündemde olan Barış Alper Yılmaz'ı resmen renklerine bağladı. 21 yaşındaki futbolcu ve Keçiörengücü ile her konuda anlaşan Sarı- Kırmızılılar, Alper'in eski kulübü Ankara Demirspor'un pay hakkı konusundaki pürüzleri de çözdü. Dün 5 yıllık imza atan yıldız futbolcu ile ilgili bugün KAP bildirimi yapılacağı öğrenildi.
ARDA TURAN 1 YIL DAHA G.SARAY'DA
Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Arda, "Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız." dedi.
DİENG'İN TERCİHİ G.SARAY
Mısır basını, Galatasaray'ın gözdesi olan Aliou Dieng için flaş bir iddiayı ortaya attı. Çıkan haberlere göre Körfez ülkelerinden de teklifler alan Malili yıldız, Avrupa'da olmak istediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
SANTON İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sağ bek adaylarından Davide Santon için Roma kulübü ile pazarlıklar sürüyor. İtalyan basını, "Roma, Santon'u bırakmaya hazır" ifadesini kullandı.
ARDA TURAN 1 YIL DAHA G.SARAY'DA
Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Arda, "Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız." dedi.
DİENG'İN TERCİHİ G.SARAY
Mısır basını, Galatasaray'ın gözdesi olan Aliou Dieng için flaş bir iddiayı ortaya attı. Çıkan haberlere göre Körfez ülkelerinden de teklifler alan Malili yıldız, Avrupa'da olmak istediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
SANTON İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Sağ bek adaylarından Davide Santon için Roma kulübü ile pazarlıklar sürüyor. İtalyan basını, "Roma, Santon'u bırakmaya hazır" ifadesini kullandı.