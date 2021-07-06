Trabzonspor'dan gurbetçi hamlesi! Genç isim takibe alındı

Orta sahaya alternatif bir yerli oyuncu arayan Trabzonspor, hem iç piyasaya hem de yurt dışındaki Türk isimlere bakıyor. Kaan Özden Kairinen de listedeki adaylardan biri. Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği 22 yaşındaki orta saha, Lillestrom forması giyiyor. Norveç ekibinde çıktığı 9 maçta 2 asistlik skor katkısı gösteren 1.86 boyundaki Kaan, Finlandiya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giymesine rağmen, A takımda resmi maça çıkmadı. Türk vatandaşlığı bulunan Kaan için Trabzonspor Yönetimi ilk etapta maliyet araştırmaları yapacak. Kulübü Lillestrom'ün bonservis konusunda nabzını yoklayacak olan Fırtına, duruma göre opsiyonlu kiralama formülünü devreye koyacak.

BAŞAKŞEHİR DE İLGİLENİYOR

Uzun boyu ve oyun görüşüyle dikkat çeken Kaan, defansif anlamda da oldukça başarılı bir isim. Bu özellikleriyle, Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki isimlerden farklı bir profile sahip olan genç oyuncu için Başakşehir de devrede. Kaan Özden'in, Lillestrom ile 2024'e kadar kontratı var.

AKILLARI TRABZON'DA!

Fanatik'in haberine göre sol bek transferinde Alioski ve Birger Meling isimlerine ağırlık veren Trabzonspor'un gündeminde yerli oyuncular da bulunuyor. Bursaspor 'la kontratı biten Onur Atasayar ve Rizespor 'dan ayrılan İsmail Köybaşı, Fırtına'nın radarına girmişti. Her iki futbolcuya pek çok Anadolu kulübü teklif yapmasına rağmen hem İsmail hem de Onur'un Trabzonspor'dan haber beklediği öğrenildi. Şimdilik gelen teklifleri geri çeviren ikili, bir süre daha Bordo-Mavililer'i bekleyecek.