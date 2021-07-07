Galatasaray'da gurbetçi atağı! Hedefteki isim Atakan Karazor

Önümüzdeki sezon yabancı sınırının 8+6 olarak uygulanacak olması nedeniyle Galatasaray yerlilere de yöneldi. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın transferleri için yoğun mesai harcayan Aslan'ın gündemine gurbetçi bir stoper girdi: Atakan Karazor...