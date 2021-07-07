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    • 07.07.2021 09:40
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    Galatasaray'da gurbetçi atağı! Hedefteki isim Atakan Karazor

    Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, TFF'nin yabancı kararı sonrası yerli oyuncu pazarına yöneldi. Stuttgart'ta forma giyen gurbetçi oyuncu Atakan Karazor için maliyet araştırması yapıldığı öğrenildi.

    Galatasaray'da gurbetçi atağı! İşte hedefteki isim

    Önümüzdeki sezon yabancı sınırının 8+6 olarak uygulanacak olması nedeniyle Galatasaray yerlilere de yöneldi. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ın transferleri için yoğun mesai harcayan Aslan'ın gündemine gurbetçi bir stoper girdi: Atakan Karazor...

    Alman ekibi Stuttgart ile geçen sezon 21 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu için Cim Bom maliyet araştırmalarına başladı.

    800 BİN EURO'YA GİTTİ
    Fanatik'in haberine göre Stuttgart ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun, Türkiye'ye sıcak bakabileceği öğrenildi.

        Yerli sayısını artırmak isteyen Fatih Terim'in de Atakan için istekli olduğu kaydedildi. Gurbetçi stoper 2019 yılında Alman ekibi Kiel'den, Stuttgart'a 800 bin Euro'ya transfer olmuştu.

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        Haberler Spor Galatasaray'da gurbetçi atağı! Hedefteki isim Atakan Karazor