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    • 06.07.2021 20:57
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    PSG, Achraf Hakimi'yi transfer etti!

    Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Faslı sağ bek Achraf Hakimi'yi renklerine bağladı. Real Madrid altyapısından yetişen Hakimi, geçen sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Inter ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

    PSG'den flaş transfer

    Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, Faslı sağ bek Achraf Hakimi'yi renklerine bağladı.

    Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    Real Madrid altyapısından yetişen Hakimi, geçen sezon formasını giydiği İtalyan ekibi Inter ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Paris ekibi, daha önce de Liverpool'da forma giyen Hollandalı Georginio Wijnaldum'u kadrosuna katmıştı.

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