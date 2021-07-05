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    Portekizli hoca Mourinho, Uğurcan Çakır'ı çok istiyor

    Milli Takım ve Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinde sürüklemeyi sürdürüyor. İngiliz, İspanyol, İtalyan ve Fransız kulüpleri başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için yarış içerisinde. Trabzonspor ise oyuncusunu yüksek bedelle elden çıkarmak için tekliflerin daha da artmasını bekliyor.

    Uğurcan'ı kafaya taktı

    Milli Takım ve Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinde sürüklemeyi sürdürüyor.

    İngiliz, İspanyol, İtalyan ve Fransız kulüpleri başarılı kaleciyi kadrosuna katmak için yarış içerisinde.

    Trabzonspor ise oyuncusunu yüksek bedelle elden çıkarmak için tekliflerin daha da artmasını bekliyor. Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho onu aklından bir an olsun çıkartamıyor.

    Mourinho, Tottenham'da görev yaparken Uğurcan'ı çok istedi ama Trabzonspor'u ikna edemedi. Mourinho onu Roma'ya da çok istiyor.

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