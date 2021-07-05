Galatasaray'da Muslera bilmecesi: PSV maçını kaçırma ihtimali bulunuyor

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Brezilya'da düzenlenen Copa America'da Kolombiya'ya yenilerek elendi. Bu gelişme Galatasaray'da büyük sevinç yaratırken, ardından şok bir haber gündemi sarstı. İçişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da yayınladığı genelgede, aralarında Brezilya'nın da olduğu bazı ülkelerden gelenlerin 14 gün karantinaya girme zorunluğu getirildi. Yani bu durum, Muslera'nın 14 gün karantinaya alınacağı anlamına geliyor. Eğer Uruguaylı eldiven bugün İstanbul'a gelirse karantinadan çıkacağı tarih, PSV maçından 2 gün önce yani 19 Temmuz olacak. Muslera konusunda yönetimin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.