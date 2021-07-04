Galatasaray'dan Fenerbahçe taktiği! Emre Akbaba'da dikkat çeken detay

Galatasaray sabah saatlerinde Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) herhangi bir açıklama yapmaması ve yıldız futbolcunun yeni maaşı ile ilgili bilgi vermemesi dikkat çekti.

Aslında Galatasaray bunun sinyalini 2 gün önce vermişti. KAP'a gönderilen yazıda, "Önemlilik eşiği" kararı alındığı açıklanmıştı. Yani Sarı-Kırmızılılar tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bundan sonra SPK tarafından belirlenen rakamın altında kalan bonservis ve kira ödemeleri ile maaşları kamuoyuna duyurmayacağı belirtmişti.

Bunun ilk adımı bugün atıldı ve Emre Akbaba'nın yeni sözleşmesiyle ilgili kamuoyuna bilgi verilmedi. Bu karar Galatasaraylı taraftarları ikiye bölmüş durumda. Bazı taraftarlar Başkan Burak Elmas'a destek verirken, "Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklamıyor. Biz de açıklamayalım" ifadesini kullandı. Ancak bazı taraftarlar ise "Yıllardır rakipleri bu nedenle eleştiriyoruz. Şeffaflık sözü veren Elmas büyük hata yapıyor" şeklinde eleştiride bulundu.