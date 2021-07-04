Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.07.2021 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2021 13:40
    ABONE OL

    Galatasaray'dan Fenerbahçe taktiği! Emre Akbaba'da dikkat çeken detay

    Galatasaray sabah saatlerinde yaptığı resmi açıklama ile sözleşmesi biten oyuncusu Emre Akbaba'nın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekibin Akbaba'nın maaşı ile ilgili açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray'dan Fenerbahçe taktiği

    Galatasaray sabah saatlerinde Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) herhangi bir açıklama yapmaması ve yıldız futbolcunun yeni maaşı ile ilgili bilgi vermemesi dikkat çekti.

    Aslında Galatasaray bunun sinyalini 2 gün önce vermişti. KAP'a gönderilen yazıda, "Önemlilik eşiği" kararı alındığı açıklanmıştı. Yani Sarı-Kırmızılılar tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bundan sonra SPK tarafından belirlenen rakamın altında kalan bonservis ve kira ödemeleri ile maaşları kamuoyuna duyurmayacağı belirtmişti.

    Bunun ilk adımı bugün atıldı ve Emre Akbaba'nın yeni sözleşmesiyle ilgili kamuoyuna bilgi verilmedi. Bu karar Galatasaraylı taraftarları ikiye bölmüş durumda. Bazı taraftarlar Başkan Burak Elmas'a destek verirken, "Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklamıyor. Biz de açıklamayalım" ifadesini kullandı. Ancak bazı taraftarlar ise "Yıllardır rakipleri bu nedenle eleştiriyoruz. Şeffaflık sözü veren Elmas büyük hata yapıyor" şeklinde eleştiride bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte Tosuncuk karargah olarak kullandığı ev!
    Haberler Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe taktiği! Emre Akbaba'da dikkat çeken detay