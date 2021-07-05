Fransa'nın yıldızları Dembele ve Griezmann'dan ırkçılık skandalı: Bütün o çirkin yüzler...

Fransız futbolu ırkçılık skandalıyla sarsıldı.
Milli takımın iki oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019'da Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüler, Barselona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya'daki bir hazırlık turnuvası sırasında paylaştıkları otel odasında kaydedildi.
"O ÇİRKİN YÜZLER..."
Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES'i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, bu sırada çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor.
Griezmann'a seslenerek; "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" diyor. Asyalı çalışanlar aralarında konuşurken Dembele bu kez de kamerayı yüzlerine yaklaştırıp uzaklaştırarak dilleriyle alay ediyor.