Fenerbahçe'den Türk futboluna Arda imzası! Avrupa kulüpleri U19 takımında oynayan Arda Güler'in peşine düştü

Türk futbolu ve Fenerbahçe yeni bir yıldız kazanmak üzere… Sarı-Lacivertliler'in U19 takımında oynayan genç yıldız Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
Antalya'da başlayan U19 Elit Ligi finallerinde Başakşehir ile oynanan mücadelede 2 gol atıp 1 de asist yapan Arda Güler, Avrupa takımlarının adeta iştahını kabartıyor…
Başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz, Fransız ve İspanyol kulüpleri 16 yaşındaki genç yeteneğin peşine düştü... Avrupa'nın dev kulüpleri, Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneğini transfer etmek için araştırmalara başladı.
U19 Ligi'nde normal sezonda çıktığı 19 maçta 7 gol atıp 4 assit yapan Arda Güler, finallere de süper bir başlangıç yaptı. Başakşehir maçında takımının yarı finale çıkmasını sağlayan genç yıldızın kendinden yaşça büyük oyuncularla verdiği mücadele sosyal medyada da büyük övgü aldı…