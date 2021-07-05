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    • 05.07.2021 13:24
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    Fenerbahçe'den Türk futboluna Arda imzası! Avrupa kulüpleri U19 takımında oynayan Arda Güler'in peşine düştü

    Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu elinden kaçırdığı için taraftarlar tarafından adeta topa tutulan Fenerbahçe'de U19 takımından genç bir futbolcu ile imzalar atılmak üzere. Fenerbahçe'nin U19 takımında oynayan ve Avrupa kulüplerinin de dikan çeken Arda Güler'in başarısı ezeli rakip Galatasaray'ın bile sarı lacivertli takımı tebrik etmesine neden oldu. Başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz, Fransız ve İspanyol kulüpleri 16 yaşındaki genç yeteneğin peşine düştü... Avrupa’nın dev kulüpleri, Sarı-Lacivertliler’in genç yeteneğini transfer etmek için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan

    Türk futbolu ve Fenerbahçe yeni bir yıldız kazanmak üzere… Sarı-Lacivertliler'in U19 takımında oynayan genç yıldız Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

    Antalya'da başlayan U19 Elit Ligi finallerinde Başakşehir ile oynanan mücadelede 2 gol atıp 1 de asist yapan Arda Güler, Avrupa takımlarının adeta iştahını kabartıyor…

    Başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İngiliz, Fransız ve İspanyol kulüpleri 16 yaşındaki genç yeteneğin peşine düştü... Avrupa'nın dev kulüpleri, Sarı-Lacivertliler'in genç yeteneğini transfer etmek için araştırmalara başladı.

    U19 Ligi'nde normal sezonda çıktığı 19 maçta 7 gol atıp 4 assit yapan Arda Güler, finallere de süper bir başlangıç yaptı. Başakşehir maçında takımının yarı finale çıkmasını sağlayan genç yıldızın kendinden yaşça büyük oyuncularla verdiği mücadele sosyal medyada da büyük övgü aldı…

        Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray geçtiğimiz günlerde kendi TV kanalından Arda Güler için övgüler yağdırmış ve bu olay sosyal medyada çok konuşulmuştu.

        GS TV spikeri Serbay Şenkal genç Arda için, "Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik edip centilmenlik göstermemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız" ifadelerini kullanmıştı.

        Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.
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