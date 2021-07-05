Trabzonspor'da Sörloth planında Djaniny detayı





Djaniny'den elde edilecek gelir olası Sörloth transferinde kullanılacak. Trabzonspor, 30 yaşındaki yıldız golcü Djaniny'nin dışında Ekuban'ı da iyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartacak. Kulüp kariyerinde 325 maça çıkan Yeşil Burunlu golcü, 108 gol atarken 35 de asist yaptı. Djaniny, 35 kez milli takım forması giydi ve 6 gol kaydetti.