Trabzonspor'da Sörloth planında Djaniny detayı

Trabzonspor'a geçen sezon bedelsiz olarak transfer olan Yeşil Burunlu golcü için hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-Mavililer, geçen sezon Djaniny'yi bedelsiz olarak kadrosuna dahil etmişti.
Kadrosunu Koita gibi tecrübeli bir golcü ile güçlendiren ve Alexander Sörloth'u bekleyen Bordo-Mavililer, Djaniny'nin satışına sıcak bakıyor.
Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ahli'den bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.