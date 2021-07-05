Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde kritik tarih 1 Ağustos



İLK SIRADA MURİÇ VAR

Şu ana kadar birçok isimle görüşme yapan yönetimin listesinin ilk sırasında Vedat Muriç yer alıyor. Teknik patron Pereira'nın da Kosovalı yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç konusunda bir süre daha beklemesi gerekiyor.