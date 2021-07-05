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    • 05.07.2021 12:17
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    BeşiktaşGalatasaray mı? Rachid Ghezzal'ın babası oğlunun transfer olacağı takımı açıkladı!

    Şampiyonluk sonrası Beşiktaş taraftarlarının dört gözle beklediği Rachid Ghezzal transferi için Galatasaray'a imza atacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmeler sonrası Ghezzal'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken babasın Mohamed Ghezzal oğlunun imza atacağı takımı açıkladı.

    Rachid Ghezzal'ın babası açıkladı!

    Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistlik performansıyla Kara Kartal'a çifte şampiyonluğu getiren ana etkenlerden biri olmuştu. Yönetimin yeni sezonda da yola devam etmek için yoğun girişimde bulunduğu Cezayirli kanat oyuncusunun babası Mohamed Ghezzal, son gelişmelerle ilgili olarak flaş açıklamalarda bulundu.


    OĞLUM BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU
    Ghezzal'ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın'ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz" dedi. Oğlunun Kara Kartal'da devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, "Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor" ifadelerini kullandı.

    'DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE İZLEYECEĞİZ'
    Mohamed Ghezzal, oğlunun Lyon formasıyla Beşiktaş'a karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Siyah-Beyazlı taraftarlardan çok etkilendiğini ve bundan dolayı sezon başında tercihini Kara Kartal olarak belirlediğini söyledi.

    Devler Ligi'ni merakla beklediklerini söyleyen Ghezzal, "Oğlumun yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması bizi çok mutlu ediyor. Mutlaka dolu tribünler önünde o maçları ailecek izlemek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

        GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİF!
        Baba Ghezzal, Galatasaray'ın ilgisini de doğruladı. Ghezzal, "Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değilGalatasaray da bize teklif yaptı" şeklinde konuştu.

        Oğlunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Mohamed Ghezzal, Galatasaray'ın teklifini kabul etmediklerini söyledi. Fanatik'te yer alan habere göre, Cimbom'un Rachid Ghezzal'e yaptığı teklifin ayrıntılarına ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Fatih Terim'in istediği Cezayirli oyuncuya 2.7 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yaptığı, ayrıca Leicester City'ye de 2 milyon Euro önerdiği bildirildi.

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        Haberler Spor Beşiktaş mı Galatasaray mı? Rachid Ghezzal'ın babası oğlunun transfer olacağı takımı açıkladı!