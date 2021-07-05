

OĞLUM BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU

Ghezzal'ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen Yalçın'ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed Ghezzal, "Oğlum Beşiktaş'ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz" dedi. Oğlunun Kara Kartal'da devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, "Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor" ifadelerini kullandı.