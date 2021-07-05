Galatasaray'da Luyindama yerine Tomas Ribeiro

Luyindama'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi.
Portekiz'in en önemli yayın organlarından biri olan Record'a göre Sarı-Kırmızılılar, Belenenses formasını giyen Tomas Ribeiro ile ilgileniyor.
22 yaşındaki Portekizli stoper geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. 1.85 boyundaki Ribeiro, Belenenses altyapısında yetişen bir isim. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ribeiro güçlü fiziği ve oyun kurma becerisi ile ön plana çıkıyor.