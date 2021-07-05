Fenerbahçe’de Gustavo'ya yerli yedek! Atakan Çankaya sürprizi

Bu konuda scout ekibi ile birlikte çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetiminin gündemine Atakan Çankaya isminin geldiği öğrenildi. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla etkileyici bir performans gösteren 23 yaşındaki futbolcu hem 6 numara hem de stoper pozisyonunda görev yapıyor.