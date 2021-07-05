Fenerbahçe’de Gustavo'ya yerli yedek! Atakan Çankaya sürprizi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelişinin ardından gözler Luiz Gustavo'ya çevrilmiş durumda. Emre Belözoğlu tarafından yedek bırakldığı için takımdan ayrılma kararı alan Brezilyalı futbolcunun Pereira'nın sisteminde yıldızlaşması bekleniyor.
YÖNETİM YERLİ BİR İSİME YÖNELDİ
Gustavo'nun takımda kalma kararından memnun olan yönetim ise flaş bir hamle yaptı. Geçen sezon Erol Bulut döneminde Brezilyalı yıldızın yokluğunda yaşanan 6 numara sıkıntısını dikkate alan Sarı-Lacivertliler bu bölge için alternatif futbolcu arayışına başladı.
Ancak yönetim yeni yabancı kuralı nedeniyle Gustavo'yu yerli bir isimle yedeklemeyi düşünüyor.