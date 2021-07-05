Beşiktaş yönetiminden flaş Adem Ljajic kararı! Yeni sezonda kadroda olacak mı?

Beşiktaş'a imza attığı günden beri istikrarsız bir görüntü çizen Sırp yıldız için yönetimden yeni bir hamle geldi.
Siyah-Beyazlı Yönetim, Adem Ljajic'in menajeriyle yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyu yeni sezonda kadroda kesinlikle düşünmediklerini bildirdi.
Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic'in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Kartal'ın Sırp oyuncusu İtalya'dan Genoa ve Torino, Rusya'dan Spartak Moskova'nın radarındaydı.