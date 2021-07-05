Beşiktaş yönetiminden flaş Adem Ljajic kararı! Yeni sezonda kadroda olacak mı?





Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Siyah-Beyazlı Yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, "Ljajic'i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın" dediği öğrenildi.



29 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ilk yarısında tutuk bir futbol sergiledi. İkinci yarıda toparlasa da beklenen performansa ulaşamadı.