Cimbom'dan Fener taktiği! Galatasaray, Emre Akbaba ile 2 yıllık nikah tazeledi

Galatasaray sözleşmesi biten Emre Akbaba ile 2 yıllık nikah tazeledi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın KAP'a herhangi bir açıklama yapmaması ve sözleşme şartları ile ilgili bilgi vermemesi dikkat çekti. Aslında Galatasaray bunun sinyalini 3 gün önce vermişti.

KAP'a gönderilen yazıda, "Önemlilik eşiği" kararı alındığı açıklanmıştı. Yani Sarı- Kırmızılılar tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi bundan sonra SPK tarafından belirlenen rakamın altında kalan bonservis ve kira ödemeleri ile maaşları kamuoyuna duyurmayacağı belirtmişti. Dün alınan yeni kararın ilk adımı Emre konusunda atıldı.