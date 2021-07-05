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    Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini resmen yaptı: Salih Uçan imzayı attı

    Salih Uçan resmen Kartal oldu... Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi transferini gerçekleştirdi ve Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı resmen kadrosuna kattı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Siyah-Beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza attı. Beşiktaş formasını sırtına geçiren Salih Uçan, objektiflere Kartal pozu verdi.

    Salih Uçan imzayı attı

    Salih Uçan resmen Kartal oldu... Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi transferini gerçekleştirdi ve Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı resmen kadrosuna kattı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu dün Siyah-Beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza attı. Beşiktaş formasını sırtına geçiren Salih Uçan, objektiflere Kartal pozu verdi.

    Beşiktaş Kulübü, Salih'in transferini sosyal medya üzerinden "Tüyler Diken Diken" notu ile duyurdu. Daha önce Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Alanyaspor'da forma giydi.

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