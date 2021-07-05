Adım adım Mert Çetin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Savunmaya yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da temaslar devam ediyor. Yönetim, Roma'da forma giyen Mert Çetin'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Bu hafta için olumlu ya da olumsuz bir sonuçb ekleniyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR GÜÇLÜ GELİYOR
EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer aldığı için izinli olan Abdülkadir Ömür, bunu çalışarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatılk sonrası toparlanmakta güçlük çeken yıldız oyuncunun, yeni sezonda Abdullah Avcı'nın kilit oyuncularındtan bir tanesi olması bekleniyor.
İSTANBUL KAMPI BAŞLADI
Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren Bordo-Mavililer, dünkü idmanda 5'e 2 top kapma ve geniş alan oyunları gerçekleştirdi.