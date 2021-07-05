Adım adım Mert Çetin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TEKLİFLER BEĞENİLMEDİ

Fenerbahçe yönetiminin kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi olan Mbwana Samatta için yapılan teklifler yönetim tarafından beğenilmedi. Lyon'un yaptığı teklifin de 5 milyon Euro'unn altında olduğu, eski kulübü Genk'in ise 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Takımda kalmak isteyen Samatta'nın durumu Pereira'nın vereceği rapora göre şekillenecek.