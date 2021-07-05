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    Adım adım Mert Çetin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Savunmaya yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da temaslar devam ediyor. Yönetim, Roma'da forma giyen Mert Çetin'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Bu hafta için olumlu ya da olumsuz bir sonuçb ekleniyor.

    Adım adım Mert Çetin

    Savunmaya yerli stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da temaslar devam ediyor. Yönetim, Roma'da forma giyen Mert Çetin'in menajeriyle bir görüşme daha yaptı. Bu hafta için olumlu ya da olumsuz bir sonuçb ekleniyor.

    ABDÜLKADİR ÖMÜR GÜÇLÜ GELİYOR
    EURO 2020'de milli takım kadrosunda yer aldığı için izinli olan Abdülkadir Ömür, bunu çalışarak değerlendiriyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatılk sonrası toparlanmakta güçlük çeken yıldız oyuncunun, yeni sezonda Abdullah Avcı'nın kilit oyuncularındtan bir tanesi olması bekleniyor.

    İSTANBUL KAMPI BAŞLADI
    Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'daki ikinci etap çalışmalarına başladı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren Bordo-Mavililer, dünkü idmanda 5'e 2 top kapma ve geniş alan oyunları gerçekleştirdi.

        FENERBAHÇE 6 GOLLE YARI FİNALDE!
        U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Başakşehir'i 6-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı. Antalya'da oynanan karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'e farklı galibiyeti getiren golleri Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Arda Güler (2), Bora Aydınlık ve Kaan Öztürk kaydetti. U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe normal sezonu altıncı, Başakşehir ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

        AKİNTOLA İLE DE ANLAŞTI
        Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat David Akintola ile kiralık olarak anlaştı. Başkan Murat Sancak, "Akintola ile anlaştık" diye konuştu.

        VİDA'NIN CEVABI BEKLENİYOR
        Vida'ya daha düşük ücretten 3 yıllık kontrat öneren Beşiktaş, Hırvat oyuncunun teklifi kabul etmemesi halinde teklifleri değerlendirecek.

            ARJANTİN VE KOLOMBİYA YARI FİNALE YÜKSELDİ
            Copa America'da Arjantin ve Kolombiya yarı finale çıktı. Arjantin, De Paul'ün 40, Martinez'in 84 ve Messi'nin 90+3'üncü dakikadaki golleriyle Ekvador'u 3-0 mağlup etti. Ekvadorlu Hincapie, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü. Uruguay, Kolombiya maçı golsüz tamamlandı. Kolombiya turladı.

            MİLWAUKEE BUCKS 47 YIL SONRA FİNALDE
            NBA Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'u 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finalinde Phoenix Suns'ın rakibi oldu. Sakatlığı süren yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ın skor yükünü, 23'ü üçüncü çeyrekte olmak üzere 32 sayı atan Khris Middleton çekti.

            F1 AVUSTURYA GP'SİNDE ZAFER VERSTAPPEN'İN
            Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı. 1 saat 23 dakika 54.543 saniyede tamamladı. Yarışı Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ikinci, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris üçüncü sırada tamamladı.

                BEŞİKTAŞ YENİ SEZON STARTINI BUGÜN VERİYOR
                Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını bugün yapacak. 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak Kartal sonrasında yurt dışına hareket edecek.

                DEVLERE VİZE YOK!
                A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları elemelerinde Yunanistan'a 81-63 yenilerek olimpiyat vizesini yitirdi. Maçın ilk periyotunu 22-8 önde kapatarak çok iyi bir başlangıç yapan 12 Dev Adam, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu: 34-27. İkinci yarıya daha iyi başlayan Yunanistan, farkı kapatmayı başardı ve Ay-Yıldızlılarımız karşısında üçüncü periyodu 51-47 önde bitirdi. Son periyotta farkı açan Yunanistan, parkeden 81-63 üstünlükle ayrıldı ve finale yükselen takım oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımımız'da Furkan 20 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Yunanistan'da ise Calathes 18 sayıyla galibiyeti getiren isimdi.

                SOL KANADA ÜÇ ADAY VAR
                Yeni sezonda Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de oynamayacağı hemen hemen kesinleşirken, Sarı-Lacivertliler sol açık eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba içine girmiş durumdalar. Fenerbahçe'de sol kanat için 3 aday öne çıkıyor. Bu isimlerin Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli kurmayların özellikle Fabio Martins'de önemli aşama kaydettiği, Brezilya asıllı sol kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasının söz konusu olduğu bildirildi. Fabio Martins'in bonservisi Portekiz ekibi Braga'nın elininde.

                    TOPUK KAMPI BAŞLIYOR
                    Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da start veren Fenerbahçe, çalışmalarına dün de davem etti. Milli takım kapmyarında yer alan futbolcular antrenmanda yer almadı. Yardımcı antrenörler yenetiminde gerçekleştirien antrenman 1.5 saat sürerken, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Bu arada Fenerbahçe, 2. dönem kamp çalışmaları için bugün Topuk Yaylası'na gidecek. Bin 300 rakımlı yerde Sarı-Lacivertliler 10 gün kamp yapacak.

                    TEKLİFLER BEĞENİLMEDİ
                    Fenerbahçe                     yönetiminin kadroda düşünmediği isimlerden bir tanesi olan Mbwana Samatta için yapılan teklifler yönetim tarafından beğenilmedi. Lyon'un yaptığı teklifin de 5 milyon Euro'unn altında olduğu, eski kulübü Genk'in ise 3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Takımda kalmak isteyen Samatta'nın durumu Pereira'nın vereceği rapora göre şekillenecek.

                    LUIZ GUSTAVO BELÖZOĞLU'NU ŞİKAYET ETMİŞ
                    Fenerbahçe'de kalma ihtimali çok güçlenen Luiz Gustavo'nun Emre Belözoğlu'nun kendisini oynatmadığı için yönetime şikayet ettiği ve ayrılmak istediğini ilettiği ortaya çıktı. Brezilyalı oyuncunun şikayetini menajeri Roger Vidman aracığıyla yaptığı da öğrenildi.

                        GÖKHAN BELİRSİZLİĞİ
                        Fenerbahçe,                         opsiyon hakkını elinde tutmasına rağmen Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatmadı. Gökhan Gönül henaz takımla çalışmalara da başlamadı. Gökhan için on karar Pereira ile yapılacak görüşmenin ardından verilecek.

                        JOSE SOSA REKABET İÇİN HAZIR KITA
                        Fenerbahçe'de                         orta saha oyuncularının fazlalığı dikkat çekerken 35 yaşındaki Jose Sosa bu rekabete hazır olduğunu koydu. Son derece fit görüntüsüyle dikkat eçeken Arjantinli orta saha oyuncusu, "Kendimi hazır tutmak için tatilde de çalıştım. Yeni sezonda takım olarak şampiyonluğa kilit
                        lenmiş durumdayız" dedi.

                        MAURICIO LEMOS GÜN SAYIYOR
                        Yunanistan Ligi takımlarından Aris'in kadrosuna katmak istediği Lemos'un imza aşamasına geldiği öğrenildi. Lemos'un, Steven Caulker transferiyle yeni sezonda forma giyme şansı oldukça azalmıştı.

                            CENGİZ ÜNDER RESMEN OLYMPİQUE MARSİLYA'DA
                            Fransız ekibi Olympique Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Cengiz'in bonservisinin bulunduğu Roma kulübü Milli oyuncunun 8.4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Marsilya'ya kiralandığını duyurdu.

                            RED BULL HALF COURT'TA FİNALİSTLER BELLİ OLDU
                            Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Türkiye finalleri için 4 takım daha belli oldu. 3. eleme sonrası mücadele, 9 Temmuz'da İzmir'e taşınacak ve turnuvanın tüm finalistleri belli olacak.

                            BURSASPOR AYKUT İLE YENİDEN ANLAŞTI
                            Transfer tahtasını henüz açamayan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da sözleşmesi sona eren futbolcularla anlaşmalar sağlanmaya devam ediyor. Yeşil- Beyazlılar, Cüneyt Köz'den sonra Aykut Akgün'le de el sıkıştı. 34 yaşındaki futbolcu dün akşam idmana çıktı.

                                EFSANELER FLORYA'DA
                                Dün Florya'nın çok önemli konukları vardı. Galatasaray'ın iki unutulmaz yıldızı Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Florya'yı ziyaret etti. İki efsanenin özellikle Fatih Terim'le sıcak sohbetleri dikkat çekti. Popescu ve Hagi'nin geliş nedeninin 'Terim belgeseli' olduğu öğrenildi.

                                TERİM GAZA BASTI!
                                Galatasaray yeni sezon hazırlıkları Florya Metin Oktay tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in artık tempoyu iyice artırması dikkatleri çekti.

                                PAULINHO'DAN FLAŞ TERİM HAMLESİ
                                Cimbom'un transfer listesindeki isimlerden biri olan Paulinho'dan çok flaş bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, Fatih Terim'in Instagram'da yer alan bazı fotoğraflarını beğendi. Bu hareket Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, "Transfer bitiyor" yorumları yapıldı.

                                    SON HEDEF BERKAN KUTLU
                                    Yerli futbolcularla ilgili transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Berkan Kutlu ismi gündeme geldi. Genç orta saha oyuncusunun üç yıl sözleşmesi var.

                                    48 YAŞINDA GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
                                    İzmirli basketbolcu Banu Karadağlı, 48 yaşında olmasına aldırmadı. Günde dört antrenman yaptı. 44 takımın katıldığı Marmaris'teki turnuvada en değerli oyuncu olmayı başardı.
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                                    Haberler Spor Adım adım Mert Çetin (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)