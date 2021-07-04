Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 | MAÇ SONUCU

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i farklı skorla geçti.

FENERBAHÇE 6-0 KAZANDI

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede sarı-lacivertliler, Başakşehir'i 1 ve 36. dakikalarda Fatih Yiğit Şanlıtürk, 16. dakikada Bora Aydınlık, 45. dakikada Kaan Öztürk ve 81 ve 90+1. (p) dakikalarda Arda Güler'in attığı gollerle 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İşte maçın golleri;

FENERBAHÇE'NİN 1. GOLÜ;

FENERBAHÇE'NİN 2. GOLÜ;

FENERBAHÇE'NİN 3. GOLÜ;

FENERBAHÇE'NİN 4. GOLÜ;

FENERBAHÇE'NİN 5. GOLÜ;

FENERBAHÇE'NİN 6. GOLÜ;