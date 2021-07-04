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    • 04.07.2021 22:10
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    Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 | MAÇ SONUCU

    Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i farklı skorla geçti. Sarı-lacivertliler Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Bora Aydınlık Kaan Öztürk ve Arda Güler'in (2) attığı gollerle Başakşehir'i 6-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

    Fenerbahçe 6-0 kazandı!

    Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek final maçında Fenerbahçe, Başakşehir'i farklı skorla geçti.

    FENERBAHÇE 6-0 KAZANDI
    A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede sarı-lacivertliler, Başakşehir'i 1 ve 36. dakikalarda Fatih Yiğit Şanlıtürk, 16. dakikada Bora Aydınlık, 45. dakikada Kaan Öztürk ve 81 ve 90+1. (p) dakikalarda Arda Güler'in attığı gollerle 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    İşte maçın golleri;

    FENERBAHÇE'NİN 1. GOLÜ;

    FENERBAHÇE'NİN 2. GOLÜ;

    FENERBAHÇE'NİN 3. GOLÜ;

    FENERBAHÇE'NİN 4. GOLÜ;

    FENERBAHÇE'NİN 5. GOLÜ;

    FENERBAHÇE'NİN 6. GOLÜ;

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    Haberler Spor Başakşehir U19 0-6 Fenerbahçe U19 | MAÇ SONUCU