Viking coştu Cornelius uçtu! Trabzonspor golcü transferi için Alexander Sörloth'u bekliyor

Transfer sezonuna hareketli bir giriş yapan Trabzonspor, golcü transferi için Alexander Sörloth'u bekliyor. Leipzig, Norveçli yıldız golcü için kararını Temmuz ayı içerisinde açıklayacak.
Leipzig oyuncunun kiralanmasına karar verirse Trabzonspor devreye girecek.
B PLANI CORNELIUS
Karadeniz Fırtınası'nın B planı ise Andreas Cornelius. Danimarkalı golcü için Euro 2020'den önce harekete geçen Trabzonspor, hem oyuncudan hem de kulübünden ret cevabı almıştı.
Trabzonspor, oyuncuyla Euro 2020 sırasında da iletişimini koparmadı. Ancak Danimarka Milli Takımı, Euro 2020'de yarı finale yükselince işler değişti. Parma ve Danimarkalı yıldız golcü Trabzonspor'dan teklifini güncellemesini istedi.
TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ
Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine transfer defterini tam anlamıyla kapatmasa da başka arayışlara girdi.
Trabzonspor, Alexander Sörloth'u son ana kadar bekleyecek. Ancak B planında değişikliğe gidecek. Bordo-Mavililer'in Cornelius'un yerine başka arayışlara başladığı öğrenildi.