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    • 04.07.2021 17:57
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    Viking coştu Cornelius uçtu! Trabzonspor golcü transferi için Alexander Sörloth'u bekliyor

    Son dakika haberi... Transfer sezonuna hareketli bir giriş yapan Trabzonspor son olarak kadrosuna dünyaca ünlü yıldız Hamsik'i kattı. Golcü transferi için de arayışlarını sürdüren fırtına Alexander Sörloth’u bekliyor. Karadeniz Fırtınası’nın B planı ise Andreas Cornelius... İşte ayrıntılar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Viking coştu Cornelius uçtu!

    Transfer sezonuna hareketli bir giriş yapan Trabzonspor, golcü transferi için Alexander Sörloth'u bekliyor. Leipzig, Norveçli yıldız golcü için kararını Temmuz ayı içerisinde açıklayacak.

    Leipzig oyuncunun kiralanmasına karar verirse Trabzonspor devreye girecek.

    B PLANI CORNELIUS
    Karadeniz Fırtınası'nın B planı ise Andreas Cornelius. Danimarkalı golcü için Euro 2020'den önce harekete geçen Trabzonspor, hem oyuncudan hem de kulübünden ret cevabı almıştı.

    Trabzonspor, oyuncuyla Euro 2020 sırasında da iletişimini koparmadı. Ancak Danimarka Milli Takımı, Euro 2020'de yarı finale yükselince işler değişti. Parma ve Danimarkalı yıldız golcü Trabzonspor'dan teklifini güncellemesini istedi.

    TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ
    Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine transfer defterini tam anlamıyla kapatmasa da başka arayışlara girdi.

    Trabzonspor, Alexander Sörloth'u son ana kadar bekleyecek. Ancak B planında değişikliğe gidecek. Bordo-Mavililer'in Cornelius'un yerine başka arayışlara başladığı öğrenildi.

        Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Andreas Cornelius'un 2024 yılına kadar Parma ile sözleşmesi bulunuyor. Parma İtalya 2. Ligi'ne düştüğü için tecrübeli oyuncu takımından ayrılmayı planlıyor.

        AVCI ÇOK İSTİYOR
        Kulüp kariyerinde 309 maça çıkan Cornelius, 84 gol atarken 30 da asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcuyu özellikle Abdullah Avcı çok istiyor.

        Tecrübeli teknik adam, onun güçlü fiziğiyle Süper Lig'e çok uygun olduğunu düşünüyor.
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