Viking coştu Cornelius uçtu! Trabzonspor golcü transferi için Alexander Sörloth'u bekliyor

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Andreas Cornelius'un 2024 yılına kadar Parma ile sözleşmesi bulunuyor. Parma İtalya 2. Ligi'ne düştüğü için tecrübeli oyuncu takımından ayrılmayı planlıyor.

AVCI ÇOK İSTİYOR

Kulüp kariyerinde 309 maça çıkan Cornelius, 84 gol atarken 30 da asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcuyu özellikle Abdullah Avcı çok istiyor.

Tecrübeli teknik adam, onun güçlü fiziğiyle Süper Lig'e çok uygun olduğunu düşünüyor.