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    • Spor
    • 04.07.2021 17:41
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    • 04.07.2021 17:44
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    Son dakika transfer haberleri: Marsilya Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı!

    Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi Marsilya, Milli Futbolcu Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı. Marsilya sosyal medya hesabından transferi duyurduğu paylaşımında "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" ifadelerine yer verdi.

    İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı!

    Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi Marsilya, Milli Futbolcu Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı.

    Marsilya sosyal medya hesabından transferi duyurduğu paylaşımında "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" ifadelerine yer verdi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Spor Son dakika transfer haberleri: Marsilya Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı!