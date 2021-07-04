Son dakika transfer haberleri: Marsilya Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri... Fransız ekibi Marsilya, Milli Futbolcu Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı.
Marsilya sosyal medya hesabından transferi duyurduğu paylaşımında "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" ifadelerine yer verdi.
Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi 😁🇹🇷— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021
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Detaylar gelecek...