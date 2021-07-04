Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! Transferde bomba patladı

Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu.
Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı.
Şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi.