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    • 04.07.2021 12:19
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    Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta! Transferde bomba patladı

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Sezonu çifte kupa ile tamamlayan ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini de yaparak Kenan Karaman'ı renklerine bağladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ve Kenan Karaman Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra ikinci transferini yaptı ve Kenan Karaman'ı renklerine bağladı. Yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına varılan milli futbolcu konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı bekleniyordu.

    Başarılı hocanın Kenan'la ilgili olumlu rapor vermesinin ardından yıldız futbolcuyla 3 yıllık ön sözleşme imzalandı.

    Şu anda Türkiye'de tatilde olan Kenan Karaman'ın 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atıp kampa katılacağı öğrenildi.

        Alınan bilgilere göre tecrübeli futbolcuya 1 milyon Euro garanti ücret ödenecek. Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman'ın bonservisi elinde bulunuyor.

        Forvet ve kanat pozisyonlarında görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Bundesliga 2'de 28 maça çıkarken 7 gol atıp 2 asist yaptı.

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