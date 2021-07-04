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    • 04.07.2021 11:32
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    Galatasaray'da Ndao bombası! Feghouli'nin yerine gelecek

    Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Tecrübeli hocanın geçtiğimiz sezondan bu yana yakından takip ettiği Ndao'nun alınması için yönetime talepte bulunduğu ve Feghouli'nin gitmesi durumunda girişim yapılacağu öğrenildi.

    G.Saray'da Ndao bombası! O ismin yerine gelecek

    Takımda maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmaya çalışan Galatasaray'da, gözden çıkarılan oyunculardan biri de Feghouli. Cezayirli yıldızın satılması halinde, alternatifi de hazır. Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu gözüne kestirdi.

    Feghouli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi, Senegalli futbolcu için kullanılacak. Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu, Süper Lig'deki 38 maçta 11 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

    SADECE FEGHOULİ'YE BAĞLI DEĞİL
    Ndao'nun bu performansını en çok da Fatih Terim'in takdir ettiği ve hem takımı gençleştirme hem de tempoyu artırma hedefi doğrultusunda bu transferin önemini yöneticilere aktardığı öğrenildi.

        Bu transfer girişiminin Feghouli'ye bağlı olması her ne kadar süreci uzatsa da takım içerisinde gerçekleşmesi muhtemel bir başka transfer veya ayrılık sonucunda da Ndao'ya teklif götürüleceği, gelen haberler arasında.

        Genç yıldızın da büyük bir takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği belirtiliyor. Karagümrük'ün 75 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Ndao, geçen sezon ligde 11 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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