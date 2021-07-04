Galatasaray'da Ndao bombası! Feghouli'nin yerine gelecek

SADECE FEGHOULİ'YE BAĞLI DEĞİL

Ndao'nun bu performansını en çok da Fatih Terim'in takdir ettiği ve hem takımı gençleştirme hem de tempoyu artırma hedefi doğrultusunda bu transferin önemini yöneticilere aktardığı öğrenildi.