Galatasaray'da Ndao bombası! Feghouli'nin yerine gelecek

Takımda maliyeti yüksek isimlerle yolları ayırmaya çalışan Galatasaray'da, gözden çıkarılan oyunculardan biri de Feghouli. Cezayirli yıldızın satılması halinde, alternatifi de hazır. Sarı-Kırmızılılar, Karagümrük'ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao'yu gözüne kestirdi.
Feghouli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi, Senegalli futbolcu için kullanılacak. Karagümrük'ün sadece 75 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu, Süper Lig'deki 38 maçta 11 gol 9 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.
SADECE FEGHOULİ'YE BAĞLI DEĞİL
Ndao'nun bu performansını en çok da Fatih Terim'in takdir ettiği ve hem takımı gençleştirme hem de tempoyu artırma hedefi doğrultusunda bu transferin önemini yöneticilere aktardığı öğrenildi.