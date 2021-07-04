Trabzon'dan 3 Temmuz tepkisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ARDA'YA SÜRPRİZ TEKLİF

G.Saray'da sözleşmesi sona ermesine rağmen takımla idmanlara çıkan Arda Turan'a sürpriz bir öneri geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi. Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.