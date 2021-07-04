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    Trabzon'dan 3 Temmuz tepkisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Trabzonspor 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bordo-Mavili kulübün Twitter hesabından İngilizce olarak gönderilen mesajda, "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, şikeciler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol İstiyoruz! Adalet istiyoruz!" ifadesi kullanıldı.

    Trabzon'dan 3 Temmuz tepkisi

    Trabzonspor 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bordo-Mavili kulübün Twitter hesabından İngilizce olarak gönderilen mesajda, "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, şikeciler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol İstiyoruz! Adalet istiyoruz!" ifadesi kullanıldı.

    RİVA KAMPI BAŞLIYOR
    Trabzonspor, 2. etap çalışmaları için bugün İstanbul'a gelecek. Günü dinlenerek geçirecek olan Bordo-Mavililer Riva'da ilk çalışmayı yarın yapacak.

    EFECAN KARACA İÇİN İNDİRİM VAKTİ
    Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor, Efecan Karaca'nın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan'ın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.

        EURO 2020'Yİ SON ANDA KAÇIRDI
        Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosundan son gün çıkartılan Efecan Karaca, geçen sezonun ilk yarısında çok iyi performas göstermişti.

        EZGJAN ALIOSKI'DE FARK 400 BİN EURO
        Trabzonspor sol bek transferi için temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. EURO 2020'de Kuzey Makedonya'nın en çok dikkat çeken isimlerniden birisi olan Alioski için girişimlerini sürdüren Bordo- Mavililer, oyuncunun menajeri ile bir araya geldi. Trabzon daha önce yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret 600 bin Euro da imza parası teklif etmişti. Ancak Makedon sol bekin 1 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme istediği iddia edildi.

        DANİMARKA DOLUDİZGİN
        EURO 2020 çeyrek final maçında Çekya'ya 2-1 mağlup eden Danimarka adını yarı finale yazdırdı. Danimarka'ya Çekya karşısında galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tomas Vaclik ve 42. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Çekya'nın maçtaki tek sayısı ise 49. dakikada Patrik Schick'ten geldi. Danimarka, yarı finalde İngiltere ile kozlarını paylaşacak.

            PATRICK SCHICK BAROS'U YAKALADI
            Çekya Milli Takımı'nın çeyrek finalde Danimarka'ya yenilip elenmesine rağmen Patrick Schick ortaya koyduğu performansla turnuvaya damgasını vurdu. Danimarka maçında takımının tek golünü ve turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkaran Schick, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan futbolcusu unvanını elinde tutan Milan Baros'u yakaladı.

            BİZİM İÇİN ERKEN FİNAL!
            EURO 2020'de İsviçre'yi penaltılarla eleyerek adını son 4 takım arasına yazdıran İspanya'da golcü futbolcu Morata çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "İtalya maçı gerçekten çok zor geçecek. Bana göre erken final oynayacağız. Onları yendiğimiz taktirde şampiyon olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

            REMY'Yİ TELEFONLA İKNA ETMEYİ BAŞARDIK
            Çaykur Rizesporun hocası Bülent Uygun, "Remy'de ayrılmak istemişti ama sonrasında belli bir telefon görüşmeleri yaparak ikna ettik" dedi. Uygun, "Rizespor için en güzelini, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sayın başkanımız bayram hediyesi olarak bize birçok transferi verecek" diye konuştu.

                BORDEAUX&ANGERS KÜME DÜŞÜRÜLDÜ
                Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Bordeaux ile Angers, mali nedenlerden dolayı küme düşürüldü. Bordeaux, ana sponsoru King Street'in çekilmesi ve Angers'in ise bir futbolcusunu Wolverhampton'a kiralamasında belge eksikliği olduğu gerekçesiyle küme düştü. İki kulübün de 12 Temmuz tarihine kadar temyiz hakkı bulunuyor.

                BREZİLYA VE PERU YARI FİNALE YÜKSELDİ
                Brezilya ve Peru, 2021 Kupa Amerika'da yarı finale yükseldi. Brezilya, Gabriel Jesus'un 48. dakikada gördüğü kırmızı kart yüzünden ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen Şili'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü 46. dakikada Paqueta attı. Paraguay'ı penaltılarla 4-3 mağlup eden Peru da adını son 4 takım arasına yazdırdı.

                AS GAZETESİ: FALCAO DEVAM EDECEK
                İspanyol As Gazetesi, "Dünya yıldızı Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılmayacağını ve istenilen her türlü indirime 'EVET' diyeceğini yönetime iletti" ifadelerine yer verdi.

                    G.SARAY'A DURMAK YASAK!
                    Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bireysel çalışmalarını sürdüren ve ilerleyen süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında yer alması planlanan Norveçli yıldız Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçlerinin devam edeceği bildirildi.

                    ARDA'YA SÜRPRİZ TEKLİF
                    G.Saray'da sözleşmesi sona ermesine rağmen takımla idmanlara çıkan Arda Turan'a sürpriz bir öneri geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi. Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.

                    PEREIRA'YI CANER KARŞILAYACAK
                    Yönetici Selahattin Baki, Pereira hakkında açıklamalarda bulundu. Baki, "Pereira para pul konuşmadık. Transfer planı sundu. Giden kalan herkesten haberi var. Kıl payı kaçan şampiyonluğun hüznü ve hırsı da var. Caner ile de bir sorunu yok. Hatta Caner "Onu ilk ben karşılayacağım' dedi. Topuk Yaylası'na hocamızla çıkıyoruz" dedi.

                        SAMATTA FORMANIN PEŞİNDE
                        Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsuyonu için Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyeceği Samatta'dan ilginç haberler geliyor. Fener yönetiminin satış litesinde olduğuna dair iddialar açıkça ortada dolaşmasına rağmen Tanzaryalı futbolcu takımda kalmak istedeiğini ifade etti. Tatili çalışarak geçiren Samatta, idmanların da en hırslı oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

                        FİLİP NOVAK BELİRSİZLİĞİ
                        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımla idmanlarına devam eden Filip Novak için kulübe ciddi bir teklif gelmedi. Novak'ın her geçen gün takımda kalma ihtimali yükseliyor.

                        HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
                        Fenerbahçe,                         yeni sezon hazırlıklarının 3. gününde yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan çayışma kondisyon ağırlıklı gerçeleşti. Yeni sezon hazırlıkları bugün de devam edecek.

                            İNDİRİME GİT VİDA!
                            Beşiktaş, yıllık 3.7 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya, 1.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Yönetim, "Sözleşmeni uzatalım ama sen de indirime git" dedi.

                            UMUT NAYİR İÇİN YARIŞTALAR!
                            Umut Nayir, Beşiktaş kampına katılmayacak isimlerden. Golcü futbolcu, Sivasspor, Gaziantep FK, Kayserispor ve Hatayspor ile görüşme halinde.

                            KARTAL'DA LARIN ENDİŞESİ
                            Kartal'ın Kanadalı yıldızı, ülkesiyle 2021 CONCACAF Gold Cup'ta mücadele edecek. Turnuvanın en önemli ve iddialı takımlarından biri olan Kanada'nın finale kadar çıkması durumunda Larin de 1 Ağustos'taki final karşılaşmasının ardından Türkiye'ye gelme ihtimali bulunuyor.

                                FERNANDO'DAN BÜYÜK BASKI
                                Beşiktaş Brezilyalı yıldız orta saha Fernando'ya 'Bonservisi al, gel' demişti... Çin ekibi Bejing Guoan ile 2022 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız ise yönetime "Bırakın gideyim" baskısı yapıyor... Josef de Souza ile sürekli görüşen Fernando, vatandaşından İstanbul ve Beşiktaş ile ilgili bilgeleri almış durumda... Fernando'nun kariyerinde; Gremio, Shaktar Donetsk, Sampdoria ve Spartak Moskova bulunuyor.

                                ABD'Lİ GOLCÜ TYLER BOYD KADROYA ALINMADI
                                Geçen sezon Sivasspor forması giyen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta teknik ve idari karar doğrultusunda kamp kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrı çalışacak. Bu durum Boyd'a tebliğ edildi. Onun için kulüp aranıyor.
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                                Haberler Spor Trabzon'dan 3 Temmuz tepkisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)