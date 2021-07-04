Trabzon'dan 3 Temmuz tepkisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor 3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bordo-Mavili kulübün Twitter hesabından İngilizce olarak gönderilen mesajda, "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, şikeciler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol İstiyoruz! Adalet istiyoruz!" ifadesi kullanıldı.
RİVA KAMPI BAŞLIYOR
Trabzonspor, 2. etap çalışmaları için bugün İstanbul'a gelecek. Günü dinlenerek geçirecek olan Bordo-Mavililer Riva'da ilk çalışmayı yarın yapacak.
EFECAN KARACA İÇİN İNDİRİM VAKTİ
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor, Efecan Karaca'nın Alanyaspor ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Efecan'ın Alanyaspor'dan bonservis konusunda kolaylık istemesi bekleniyor.