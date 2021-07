Trabzon'dan 3 Temmuz tepkisi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

AS GAZETESİ: FALCAO DEVAM EDECEK

İspanyol As Gazetesi, "Dünya yıldızı Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılmayacağını ve istenilen her türlü indirime 'EVET' diyeceğini yönetime iletti" ifadelerine yer verdi.