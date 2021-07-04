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    • 04.07.2021 19:29
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    Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen açıkladı

    Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Alanyaspor ile sözleşmesi sonra eren Salih Uçan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Transfer için hazırlanan özel bir videoda Salih Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi.

    Beşiktaş transferi duyurdu!

    Beşiktaş Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Salih Uçan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

    SALİH'E ÖZEL VİDEO
    Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

    Videoda Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan'a 'Hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

    SALİH UÇAN HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?
    Profesyonel kariyerine Bucaspor'da başlayan Salih Uçan, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi. Salih, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 3 gole imza attı.
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    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen açıkladı