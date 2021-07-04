Son dakika: Beşiktaş Salih Uçan transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Salih Uçan'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

SALİH'E ÖZEL VİDEO

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.