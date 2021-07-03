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    • 03.07.2021 14:14
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    Beşiktaş'ta forvete Keskin Nişancı! Kartal Edin Dzeko için girişimde bulundu

    Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın'la sözleşme imzalmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Siyah-Beyazlılar, marka bir golcü almak için geri sayıma geçti. Diego Costa ile ilgilenen Kartal Edin Dzeko için de girişimde bulundu. Avrupa’nın dev takımlarında forma giyen 35 yaşındaki santrfor kelimenin tam anlamıyla bir gol makinesi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta hedef Keskin Nişancı!

    Beşiktaş marka bir golcü almak için geri sayıma geçti. Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kaliteli bir golcüyle yoluna devam etmek istiyor.



    Diego Costa ile de ilgilenen Siyah-Beyazlılar, Edin Dzeko için de girişimde bulundu. Tecrübeli oyuncunun istatistikleri Beşiktaş taraftarını heyecanlandırıyor. Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen 35 yaşındaki santrfor kelimenin tam anlamıyla bir gol makinesi.



    637 KARŞILAŞMADA 292 GOL ATTI
    Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Edin Dzeko, kulüp kariyerinde toplamda 637 maça çıktı. Tecrübeli golcü forma giydiği 637 karşılaşmada 292 gole imza attı.

        Dzeko, öyle bir istatistiğe imza attı ki neredeyse her iki maçta 1 fileleri havalandırıyor. Tecrübeli golcü geçen sezon Roma'da 38 maça çıktı. 13 gole atarken 5 de asist yaptı.



        MANCHESTER CİTY'YE TRANSFERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
        Rekorların adamı Dzeko'nun 2011 yılında Alman ekibi Wolfsburg'dan İngiltere Premier Lig'in devi Manchester City'ye transferi de oldukça ses getirdi. İngilizler, Boşnak golcü için tam 37 milyon Euro'yu kasasından çıkarmak zorunda kalmıştı. Boşnak yıldızın milli takımdaki performansı da etkileyici. Bosna Milli Takımı'nda 114 maça çıkan Edin Dzeko, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2016 yılından beri İtalyan temsilcisi Roma'da forma giyen Edin Dzeko'nun sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Siyah-Beyazlılar'a gönül veren taraftarlar marka bir golcünün transfer edilmesini sabırsızlıkla bekliyor.

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