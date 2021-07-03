Beşiktaş'ta forvete Keskin Nişancı! Kartal Edin Dzeko için girişimde bulundu

Beşiktaş marka bir golcü almak için geri sayıma geçti. Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kaliteli bir golcüyle yoluna devam etmek istiyor.
Diego Costa ile de ilgilenen Siyah-Beyazlılar, Edin Dzeko için de girişimde bulundu. Tecrübeli oyuncunun istatistikleri Beşiktaş taraftarını heyecanlandırıyor. Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen 35 yaşındaki santrfor kelimenin tam anlamıyla bir gol makinesi.
637 KARŞILAŞMADA 292 GOL ATTI
Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Edin Dzeko, kulüp kariyerinde toplamda 637 maça çıktı. Tecrübeli golcü forma giydiği 637 karşılaşmada 292 gole imza attı.