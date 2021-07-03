Beşiktaş'ta forvete Keskin Nişancı! Kartal Edin Dzeko için girişimde bulundu





Diego Costa ile de ilgilenen Siyah-Beyazlılar, Edin Dzeko için de girişimde bulundu. Tecrübeli oyuncunun istatistikleri Beşiktaş taraftarını heyecanlandırıyor. Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen 35 yaşındaki santrfor kelimenin tam anlamıyla bir gol makinesi.