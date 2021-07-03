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    • 03.07.2021 18:19
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    Şampiyon Lille’de ayrılık! Burak Yılmaz, Avrupa devine gidiyor!

    Son dakika transfer haberleri... Fransa Ligue 1’de Lille'in şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Lille’in ekonomik kriz nedeniyle yeni bir yapılanmaya gideceği iddia edilirken golcü Burak Yılmaz’a İtalya Serie A’da 3 kulüp talip oldu. Milan’ın bir adım önde olduğu transferde Roma ve Fiorentina da milli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Burak Yılmaz, Avrupa devine gidiyor!

    Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla sezonu şampiyon tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

    Lille'de yaşanan ekonomik krizin ardından birçok oyuncunun takıma veda edileceği belirtilirken Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e de bir çok kulübün talip olduğu iddia edilmişti.

    MILAN DEVREYE GİRDİ
    Fransız basınından Sports France'nin haberine göre Avrupa'nın bazı büyük kulüpleri Burak Yılmaz transferi için ısrarcı. Fransızlar Milan'ı bu yaz transfer için Burak'ın çevresiyle temasa geçtiğini resmen belirtti. Tecrübeli golcünün Milan'a transfer olacağı konuşuluyor.

    ROMA VE FIORENTINA DA DEVREDE
    Milli futbolcu Burak Yılmaz için Milan'ın yanı sıra Roma ve Fiorentina da devrede. Lille'in şampiyon olduğu sezonda takımın gol yükünü tek başına göğüsleyen yıldız oyuncu için 3 milyon Euro civarında bir bonservisin gözden çıkarıldığı iddia edildi. İtalyan kulüpler Burak Yılmaz'ın hem tecrübesine hem de maliyetinin çok yüksek olmamasını cazip buluyor.

        MOURINHO TAKİPTE
        İtalya'da yeni kariyerine Roma ile devam eden Jose Mourinho, yeni takım kurma hazırlığında düşündüğü isimlerden bir tanesi de Burak Yılmaz. Fransa'da gösterdiği başarılı performansın ardından Jose'nin önceden de takipte olduğu Burak'ı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

        Öte yandan Fiorentina'da Burak ile yakından ilgileniyor. Mor Menekşeler, yeni sezonda golcü sorununu Burak ile çözmeyi planlıyor.

        "ÇOK GÜZEL TEKLİFLER VAR"
        Milli futbolcu Burak Yılmaz, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sürerken düzenlediği basın toplantısında "Gelen çok güzel transfer teklifleri var. Tamamen artık bugünden itibaren İtalya maçını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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