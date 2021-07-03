Şampiyon Lille’de ayrılık! Burak Yılmaz, Avrupa devine gidiyor!

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla sezonu şampiyon tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.
Lille'de yaşanan ekonomik krizin ardından birçok oyuncunun takıma veda edileceği belirtilirken Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e de bir çok kulübün talip olduğu iddia edilmişti.
MILAN DEVREYE GİRDİ
Fransız basınından Sports France'nin haberine göre Avrupa'nın bazı büyük kulüpleri Burak Yılmaz transferi için ısrarcı. Fransızlar Milan'ı bu yaz transfer için Burak'ın çevresiyle temasa geçtiğini resmen belirtti. Tecrübeli golcünün Milan'a transfer olacağı konuşuluyor.
ROMA VE FIORENTINA DA DEVREDE
Milli futbolcu Burak Yılmaz için Milan'ın yanı sıra Roma ve Fiorentina da devrede. Lille'in şampiyon olduğu sezonda takımın gol yükünü tek başına göğüsleyen yıldız oyuncu için 3 milyon Euro civarında bir bonservisin gözden çıkarıldığı iddia edildi. İtalyan kulüpler Burak Yılmaz'ın hem tecrübesine hem de maliyetinin çok yüksek olmamasını cazip buluyor.