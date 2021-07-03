Şampiyon Lille’de ayrılık! Burak Yılmaz, Avrupa devine gidiyor!

ROMA VE FIORENTINA DA DEVREDE

Milli futbolcu Burak Yılmaz için Milan'ın yanı sıra Roma ve Fiorentina da devrede. Lille'in şampiyon olduğu sezonda takımın gol yükünü tek başına göğüsleyen yıldız oyuncu için 3 milyon Euro civarında bir bonservisin gözden çıkarıldığı iddia edildi. İtalyan kulüpler Burak Yılmaz'ın hem tecrübesine hem de maliyetinin çok yüksek olmamasını cazip buluyor.