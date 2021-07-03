Galatasaray'dan 'Mostafa Mohamed' açıklaması! İşte son durumu...





Öte yandan Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce başarılı oyuncu için "Mostafa Mohammed'in dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Artık böyle paylaşacağız Florya'dan. Her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Beklediğimizden önce dönecek." ifadelerini kullandı.