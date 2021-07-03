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    • 03.07.2021 18:14
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    • 03.07.2021 18:18
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    Galatasaray'dan 'Mostafa Mohamed' açıklaması! İşte son durumu...

    Geçtiğimiz günlerde Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in son durumu belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mostafa Mohamed her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Beklediğimizden önce dönecek" ifadelerine yer verildi.

    Mostafa Mohamed'den haber var!

    Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde devam eden Galatasaray, çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlayan Sarı-Kırmızılılar'da daha sonra gruplar hâlinde beşe iki top kapma çalışması yapıldı.



    Devam eden bölümde 2 x 15 dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



    Öte yandan Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık mücadelesinde sakatlanarak oyundan alınan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti.

    Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce başarılı oyuncu için "Mostafa Mohammed'in dizinde bir esneme oldu fakat bağlarında kopma ya da bir sıkıntı olmadı. Artık böyle paylaşacağız Florya'dan. Her gün daha iyiye gidiyor. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. Beklediğimizden önce dönecek." ifadelerini kullandı.



        Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Teixeira da, bireysel çalışmalarının ardından takım çalışmalarında yer almaya başladı.Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.



        Son günlerde takımdan gönderilmesi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun da sakallarının uzadığı görülürken yeni hali dikkat çekti.

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