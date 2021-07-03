Arda Turan’a Emre Belözoğlu modeli! Fatih Terim onu sportif direktörlük görevi için düşünüyor





"GALATASARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"

Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.