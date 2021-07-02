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    • 02.07.2021 19:27
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    Son dakika: FenerbahçeVitor Pereira ile anlaştı! "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak"

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe Vitor Pereira ile anlaştı

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

    Vitor Pereira: "Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak."

    Pereira: "Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım."


    Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak."

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