Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.
Vitor Pereira: "Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak."
Pereira: "Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım."
Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak."
Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." pic.twitter.com/eK91xcL5Hr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2021
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