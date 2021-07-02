Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu. Konuya ilişkin kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak" ifadelerine yer verildi.



Vitor Pereira: "Şimdi yarım kalan bu hikâyeyi şampiyonluk kupaları ile taçlandırma zamanıdır. İşte o zaman yarım kalan bu hikâye mutlu bir sona kavuşacak."



Pereira: "Fenerbahçe benim için yarım kalmış bir aşktı. Kariyerimde neredeyse gittiğim her kulüpte zaferler ve kupalar kazandım. Ama Fenerbahçe'de kupa kazanamadım."



Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak."

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