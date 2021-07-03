Galatasaray'da 4 koldan Avrupa seferi! Fatih Terim transfer listesini verdi: İtalya’dan İspanya İngiltere ve Almanya’ya...

Galatasaray'da önümüzdeki hafta hareketli saatler yaşanacak. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile transfer sezonunu açan Cimbom'da yönetim önümüzdeki hafta Avrupa seferine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'a alınacak isimleri rapor etti.
Elmas'ın da transferde Işıtan Gün'e tam yetki verdiği öğrenildi. Galatasaray'da yöneticilerden Işıtan Gün'ün İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'da yıldız oyuncuların menajeriyle masaya oturması bekleniyor.
EMPOLI'DE OYNAYAN NEDİM BAJRAMİ'NİN DE İSMİ GEÇİYOR
Gün'ün özellikle İtalya'da önemli transfer görüşmesi yapması bekleniyor.
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Galatasaray ile Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Empoli'de oynayan Nedim Bajrami'nin de ismi geçiyor.
NEDİM BAJRAMİ'NİN PERFORMANS VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN