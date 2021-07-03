Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.07.2021 12:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2021 12:32
    ABONE OL

    Galatasaray'da 4 koldan Avrupa seferi! Fatih Terim transfer listesini verdi: İtalya’dan İspanya İngiltere ve Almanya’ya...

    Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken transferde hareketli bir hafta yaşanması bekleniyor. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim'in alınacak isimlerinin listesini yeni yönetime vermesinin ardından önümüzdeki hafta Avrupa seferine çıkacağı bildirildi. Galatasaray’da yöneticilerden Işıtan Gün’ün İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya’da yıldız oyuncuların menajeriyle masaya oturması bekleniyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Cimbom'da 4 koldan Avrupa seferi

    Galatasaray'da önümüzdeki hafta hareketli saatler yaşanacak. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk ile transfer sezonunu açan Cimbom'da yönetim önümüzdeki hafta Avrupa seferine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas'a alınacak isimleri rapor etti.

    Elmas'ın da transferde Işıtan Gün'e tam yetki verdiği öğrenildi. Galatasaray'da yöneticilerden Işıtan Gün'ün İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya'da yıldız oyuncuların menajeriyle masaya oturması bekleniyor.


    EMPOLI'DE OYNAYAN NEDİM BAJRAMİ'NİN DE İSMİ GEÇİYOR
    Gün'ün özellikle İtalya'da önemli transfer görüşmesi yapması bekleniyor.


    KAAN AYHAN'IN PERFORMANS VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

    Galatasaray ile Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Empoli'de oynayan Nedim Bajrami'nin de ismi geçiyor.




    NEDİM BAJRAMİ'NİN PERFORMANS VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN


        İTALYA'DAN SONRA 3 ÜLDE DAHA
        Işıtan Gün'ün İtalya'daki görüşmelerini sonlandırdıktan sonra İspanya, İngiltere ve Almanya'ya hareket etmesi bekleniyor.

        Transfer için yoğun bir hafta geçirecek olan Galatasaray'ın hamlelerini taraftarlar da merakla bekliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        22.30'da Türkiye'de olacak
        Haberler Spor Galatasaray'da 4 koldan Avrupa seferi! Fatih Terim transfer listesini verdi: İtalya’dan İspanya İngiltere ve Almanya’ya...