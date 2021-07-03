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    • Spor
    • 03.07.2021 11:03
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    • 03.07.2021 11:03
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    Kulüplerin kontrat oyunu deşifre oldu: Bordrolarda şok gerçek!

    Türkiye'de bazı kulüp ve futbolcuların yüzde 40 oranındaki vergiden kurtulmak için sözleşmelerde yazan rakamı, bordroya yansıtmadığı ortaya çıktı. Yine aynı şekilde maç başı prim ve bonusların da bordroda yer almamasıyla devletin büyük vergi kaybı yaşadığı belirtiliyor.

    Kulüplerin kontrat oyunu deşifre oldu

    1 Kasım 2019'dan sonra yapılan kontratlarda, kazancı 600 bin TL'yi geçen (2021 için 650 bin TL) futbolcuların kazançları brüt üzerinden yüzde 40 vergilendiriliyor.

    KULÜPLER FARKLI YOLLARA SAPIYOR
    Ancak bazı kulüp ve sporcular bu yükümlülükten kurtulmak için farklı yollara sapıyor. Pek çok kulübün kontratlara yazılan ücretleri, bordroya yansıtmadığını ortaya çıkardı.



    Kulüpler böylece hem kendileri hem de sporcuların ödemeleri gereken vergi miktarını cüzi miktara çekiyor. Ayrıca pek çok ek kazanç (Prim, maç başı) bordroya yansıtılmadığı için devlet büyük vergi kaybı yaşıyor.

        TAHSİLAT SORUNU
        Vergi mükellefi durumundaki yabancı sporcuların ülkeden ayrılma ihtimali de vergi tahsilatını güçleştiriyor.

        Akşam'ın haberine göre, 1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan, yeni vergi yasasına tabi yabancıların ülkeden beyanname vermeden ayrılmaları durumunda, maliye tahsilat için çok daha uzun ve meşakkatli bir süreçte karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu kez vergi takibatı uluslararası düzeyde yapılmak durumunda kalacak.

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        Haberler Spor Kulüplerin kontrat oyunu deşifre oldu: Bordrolarda şok gerçek!