Kulüplerin kontrat oyunu deşifre oldu: Bordrolarda şok gerçek!

1 Kasım 2019'dan sonra yapılan kontratlarda, kazancı 600 bin TL'yi geçen (2021 için 650 bin TL) futbolcuların kazançları brüt üzerinden yüzde 40 vergilendiriliyor.
KULÜPLER FARKLI YOLLARA SAPIYOR
Ancak bazı kulüp ve sporcular bu yükümlülükten kurtulmak için farklı yollara sapıyor. Pek çok kulübün kontratlara yazılan ücretleri, bordroya yansıtmadığını ortaya çıkardı.
Kulüpler böylece hem kendileri hem de sporcuların ödemeleri gereken vergi miktarını cüzi miktara çekiyor. Ayrıca pek çok ek kazanç (Prim, maç başı) bordroya yansıtılmadığı için devlet büyük vergi kaybı yaşıyor.