Kulüplerin kontrat oyunu deşifre oldu: Bordrolarda şok gerçek!

Akşam'ın haberine göre, 1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan, yeni vergi yasasına tabi yabancıların ülkeden beyanname vermeden ayrılmaları durumunda, maliye tahsilat için çok daha uzun ve meşakkatli bir süreçte karşı karşıya kalabilir. Çünkü bu kez vergi takibatı uluslararası düzeyde yapılmak durumunda kalacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN