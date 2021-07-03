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    Abdullah Avcı’dan iddialı sözler: Trabzon rakipleri için büyük bir tehdittir

    Trabzonnspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. İşte Avcı’nın sözleri: “Trabzon transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Avrupa’da dört transferi bitiren bir takım yok.”

    Trabzon rakipleri için büyük bir tehdittir
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    Trabzonnspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. İşte Avcı'nın sözleri: "Trabzon transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok."

    UĞURCAN'IN TRANSFERİ ÖNEMLİ
    "Uğurcan     Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Biz her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya transfer olması çok önemli"

    HAMSİK ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU
    "Bu konuda kararı başkan verecektir. "Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz. "Marek Hamsik çok önemli bir karakter. Büyük futbolcu."

        LİGİMİZİN KALİTESİ NASIL?
        "Milli Takım turnuvaya play-off oynamadan gitti. Bir maçla ilgili Şenol Güneş'i mi konuşacağız? Ligimizin kalitesi nasıl? Bence genel futbol organizasyonumuzu daha fazla konuşmalıyız."

        O ZAMAN İLE BU ZAMAN FARKLI
        "Trabzonspor gibi oynamak ne demek? Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zaman ile bu zaman çok farklı. Şimdi Anadolu takımı 9 yabancıyla oynuyor. 8+6 kararı futbolu geliştirmez."

        ABDÜLKADİR ÇIKIŞ YAPACAK
        Abdullah         Avcı, Abdülkadir Ömür ile ilgili konuştu. Avcı, "Çok önemli bir çıkış yapacak. Yeni sezonda önemli katkı yapacak, beklentim çok yüksek" dedi.
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