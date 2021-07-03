Abdullah Avcı’dan iddialı sözler: Trabzon rakipleri için büyük bir tehdittir

Trabzonnspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi. İşte Avcı'nın sözleri: "Trabzon transfer yapmasa bile rakipleri için büyük tehdittir. Mevcut oyuncu grubuyla önemli bir mesafe aldık. Başkana ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Avrupa'da dört transferi bitiren bir takım yok."
UĞURCAN'IN TRANSFERİ ÖNEMLİ
"Uğurcan Milli Takımımız'da performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Biz her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya transfer olması çok önemli"
HAMSİK ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU
"Bu konuda kararı başkan verecektir. "Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz. "Marek Hamsik çok önemli bir karakter. Büyük futbolcu."