Abdullah Avcı’dan iddialı sözler: Trabzon rakipleri için büyük bir tehdittir

O ZAMAN İLE BU ZAMAN FARKLI

"Trabzonspor gibi oynamak ne demek? Ali Kemal ağabeyi mi çağıralım? O zaman ile bu zaman çok farklı. Şimdi Anadolu takımı 9 yabancıyla oynuyor. 8+6 kararı futbolu geliştirmez."