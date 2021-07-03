A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Yunanistan oldu (Yurttan ve dünyada spor gündemi)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde yarın Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. TSİ 02.35'te başlayacak ve NTV'den de canlı olarak yayınlanacak.
SÜLEYMAN BANDIRMA'DA
TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş'u kiraladı. Sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.
MANİSA SEVER'İ ALDI
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, Sloven futbolcu Leon Sever ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Leon Sever, "Buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.