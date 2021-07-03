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    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Yunanistan oldu (Yurttan ve dünyada spor gündemi)

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin yarı finalinde yarın Yunanistan’la karşı karşıya gelecek. TSİ 02.35’te başlayacak ve NTV’den de canlı olarak yayınlanacak.

    Rakibimiz Yunanistan

    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yarı finalinde yarın Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. TSİ 02.35'te başlayacak ve NTV'den de canlı olarak yayınlanacak.

    SÜLEYMAN BANDIRMA'DA
    TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan Süleyman Luş'u kiraladı. Sol bek mevkisinde oynayan 20 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    MANİSA SEVER'İ ALDI
    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, Sloven futbolcu Leon Sever ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Leon Sever, "Buraya geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

        TRABZON'DAN ŞİKE TEPKİSİ
        Trabzonspor         3 Temmuz'un 10. yıl dönümünde çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Bordo- Mavili kulübün Twitter hesabından İngilizce olarak gönderilen mesajda, "Türkiye'de 3.650 gün önce dünyanın en büyük şike skandalı Trabzonspor'a karşı yaşandı! Üzeri örtüldü, şikeciler ödüllendirildi! Trabzonspor mağdur oldu! Temiz Futbol İstiyoruz! Adalet istiyoruz!" ifadesi kullanıldı. Paylaşıma Trabzonsporlu taraftarlardan çok büyük destek geldi.

        DİABATE'NİN YENİ DURAĞI GİRESUNSPOR
        Geçen sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Diabate'ye Giresunspor talip oldu. Trabzonspor'un yapılan teklifi kabul ettiği gelen bilgiler arasında.

        ABOUBAKAR'DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
        Beşiktaş'tan         ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer olan Aboubakar, "Bazen yeni bir meydan okuma arıyorsunuz" dedi. Aboubakar, "Beşiktaş'ta 2 kez yeniden doğdum. Taraftarla bağım gerçekten çok iyiydi" ifadesini de kullandı.

            ATİBA 1 YILLIK İMZAYI ATTI
            Atiba'nın             ücretine zam yapan Beşiktaş, Kanadalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllığına anlaştı. Atiba'nın maç başı ücretinde ise indirime gidildi. Atiba, Beşiktaş forması ile 1 yıl daha oynadıktan sonra futbola veda edecek.

            DOMAGOJ VIDA'YA YENİ TEKLİF
            Beşiktaş             yönetimi eçen sezonki çifte kupa zaferinde büyük emeği olan Domagoj Vida'ya yeni bir teklif sundu. Yönetim Hırvat milli futbolcuyla yola devam etmek istediğini bildirdi. Ancak bunun için mevcut sözleşmede revizyon istedi. Vida'ya 3 yıllık yeni sözleşme teklif edilirken yıllık ücretinin 1.5 milyon Euro'ya çekmesi istendi.

            BEŞİKTAŞ'TA LARİN TEHLİKESİ!
            Geçen             sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin bu sezonu Beşiktaş ile geç açacak. Kanada Milli Takımı'nın mücadele edeceği Gold Cup için aday kadroya çağrılan Larin uzun bir süre Beşiktaş'tan ayrı kalabilir. Gold Cup 1 Temmuz'da başlayacak ve şampiyona 1 Ağustos'ta sona erecek. Larin, Kanada'nın turnuvadaki durumuna Beşiktaş'tan uzak kalacak. Atiba ise Kanada Milli Takım kampına çağrılmadığı için 5 Temmuz'daki sezon açılışında hazır bulunacak.

                SALİH UÇAN PAZARTESİ İMZALIYOR
                Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Salih Uçan'ın sağlık kontrolünden sonra pazartesi günü imza atacağı bildirildi.

                ELSEID HYSAJ İÇİN KIRAN KIRANA
                Fenerbahçe'de                 savunmanın sağı için girişimler devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Napoli'den ayrılan Arnavut oyuncu Elseid Hysaj'a teklifte bulunduğu iddia edilirken, 27 yaşındaki sağ beke özellikle İtalya'dan birçok takımın teklifte bulunduğu da öğrenildi. Piyasa değeri 13 milyon Euro civarında olan oyuncu için Fenerbahçe'nin imza parası önerdiği ve en cazip etklifin de Fenerbahçe'den olduğu gelen haberler arasında. Sağ bek dışında sol bekte de forma giyebilen Elseid Hysaj kaptanlığını yaptığı Arnavutluk Milli Takım formasını 58 kez giydi.

                RÜYAYI İSPANYA BİTİRDİ
                EURO 2020'nin iddialı takımlarından İspanya, turnuvanın flaş ekibi İsviçre'yi normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltı atışlarında 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. 8. dakikada İspanya, Denis Zakaria'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. 68. dakikada İspanya savunmasının hatasını değerlendiren İsviçre, eşitliği yakaladı. Xherdan Shaqiri, Remo Freuler'in pasında topu filelere göndererek durumu 1-1'e getirdi. Maçın kalan bölümü ve uzatma dakikalarında skor değişmeyince penaltılara gidildi. Penaltı atışlarında İsviçre'ye 3-1 üstünlük kuran İspanya, yarı finale kaldı. Son 16 turunda Fransa'yı eleyerek dikkatleri üzerine çeken İsviçre yarı finalin eşiğinden dönerken, ortaya koyduğu mücadele ile tam not almayı başardı.

                    SOMMER DAHA NE YAPSIN!
                    İsviçre                     kaleci Yann Sommer takımı kaybetmesine rağmen geceye damga vurdu. Tecrübeli eldiven tam 10 kurtarış yaparak Euro 2020'de rekor kırdı.

                    SON KURBANI BELÇİKA OLDU
                    EURO 2020'de müthiş bir performans sergileyen İtalya'nın son kurbanı Belçika oldu... Gök Mavililer nefesleri kesen maçı 2-1 kazandı ve yarı finalde İspanya ile eşleşti. 31. dakikada Barella ile öne geçen İtalya, 44'de Insigne'nin müthiş füzesiyle farkı ikiye çıkardı. Belçika 45'te Lukaku'nun penaltısıyla umutlansa da kazanan 2-1'lik skorla İtalya oldu.

                    EURO 2020'DE BÜYÜK HEYECAN
                    EURO 2020'de çeyrek finaller bugün oynanacak iki maçla sona erecek. Günün ilk maçında Çekya, Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Günün son maçında ise Ukrayna ile İngiltere karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak.

                        EMRE AKBABA İLE YENİDEN
                        G.Saray, Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 2018 yılında 4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilmişti. Akbaba, Süper Lig'de 134 maçta 31 gol attı.

                        MECBUREN MECBURİYETTEN!
                        Cimbom bir yandan transfer atağına kalkarken bir yandan da elindeki futbolculara gelecek teklifleri bekliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, maaş bütçesinde yer açmak için Radamel Falcao için gelecek teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Yüksek maaş yükünden kurtulmak isteyen Galatasaray'da işler belendiği gibi gitmiyor. Falcao'nun yeni sezonda da takımda kalması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar'a maaşının yarısını teklif eden bir kulüp bile olmadı. Falcao büyük umutlarla transfer edildi ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle tam anlamıyla fayda sağlayamadı.

                        KASIMPAŞA OUANES İLE SÖZLEŞME İMZALADI
                        Kasımpaşa, Tunuslu savunma oyuncusu Mortadha Ben Ouanes'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ben Ouanes, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. 27 yaşındaki futbolcu, sol bekte görev yapıyor.

                            BAŞAKŞEHİR GİULİANO İLE YOLLARINI AYIRDI
                            Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi yaptığı açıklamada, "Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

                            GÖZTEPE'DE ONOVO TRANSFERİ ASKIDA!
                            Göztepe stoper Kahraman Demirtaş ve Şefik Abalı'yla resmi sözleşme imzalayıp, Brezilyalı Lourency Rodrigues'i İzmir'e getirmişti. Anlaştığı Belçika'nın Gent takımından stoper Dino Arslanagic'i ise imzaya bekleyen Göz- Göz, Onovo transferini askıya aldı.

                            RAHEEM STERLİNG ÜLKESİNDE KAHRAMAN
                            EURO 2020'de 4 golle çeyrek finale yükselen ve Ukrayna ile karşılacak İngiltere'de 3 gol atan Raheem Sterling, Ukrayna maçı öncesinde takımının en büyük kozu olarak gösteriliyor. Ada medyası, "Ukrayna maçında yine en büyük silahımız Sterling olacak. O gerçek bir kahraman" yorumları yaptı.
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                            Haberler Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Yunanistan oldu (Yurttan ve dünyada spor gündemi)