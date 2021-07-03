A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Yunanistan oldu (Yurttan ve dünyada spor gündemi)

ELSEID HYSAJ İÇİN KIRAN KIRANA

Fenerbahçe'de savunmanın sağı için girişimler devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Napoli'den ayrılan Arnavut oyuncu Elseid Hysaj'a teklifte bulunduğu iddia edilirken, 27 yaşındaki sağ beke özellikle İtalya'dan birçok takımın teklifte bulunduğu da öğrenildi. Piyasa değeri 13 milyon Euro civarında olan oyuncu için Fenerbahçe'nin imza parası önerdiği ve en cazip etklifin de Fenerbahçe'den olduğu gelen haberler arasında. Sağ bek dışında sol bekte de forma giyebilen Elseid Hysaj kaptanlığını yaptığı Arnavutluk Milli Takım formasını 58 kez giydi.