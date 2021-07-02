Trabzonspor'da rota İtalya! Milli stoper gündemde

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İtalyan gazeteciye göre Bordo-Mavililer, İtalya'da forma giyen başarılı stoperin peşinde.
Trabzonspor, 2024 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan Mert Çetin ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nın bu transfer için İtalyan kulübüyle masaya oturduğu iddia edildi.
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar Ie'ye alternatif bir isim transfer etmek için bu transferi sonlandırmak istiyor. 24 yaşındaki başarılı stoperi Verona'da kiralık olarak forma giyiyor.