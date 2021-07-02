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    • 02.07.2021 13:44
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    • 02.07.2021 13:44
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    Trabzonspor'da rota İtalya! Milli stoper gündemde

    Kadrosunu Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita gibi isimlerle güçlendiren Trabzonspor, TFF'nin yabancı kararı sonrası yerli bir isim için harekete geçti. Stoper arayışını sürdüren bordo-mavili ekip İtalya'da forma giyen Mert Çetin'i gündeme aldı.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor'da rota İtalya! Milli stoper gündemde

    Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Trabzonspor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İtalyan gazeteciye göre Bordo-Mavililer, İtalya'da forma giyen başarılı stoperin peşinde.

    Trabzonspor, 2024 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan Mert Çetin ile ilgileniyor. Karadeniz Fırtınası'nın bu transfer için İtalyan kulübüyle masaya oturduğu iddia edildi.

    Trabzonspor, Vitor Hugo ve Edgar Ie'ye alternatif bir isim transfer etmek için bu transferi sonlandırmak istiyor. 24 yaşındaki başarılı stoperi Verona'da kiralık olarak forma giyiyor.

        Mert Çetin'in ismi Süper Lig'in bir başka devi Galatasaray ile de anılıyor. Genç stoper, 2019 yılında İtalyan ekibi Roma'ya 3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

        Mert Çetin Serie A'da 12, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi

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