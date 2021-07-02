Galatasaray'da KAP vakti! Bildirimler peş peşe gelecek

Galatasaray yönetimi göreve geldiği günden bu yana henüz ne iç ne de dış transferde herhangi bir resmi imza attıramadı. Hatta teknik direktör Fatih Terim'le de resmi sözleşme imzalanamadı. Bunun nedeni, yönetimin göreve geldiğinde karşılaştığı şok tabloydu.
Futbolcuların biriken alacakları, kulüplere olan gecikmiş borçlar ve ödeme günü gelen tazminatlar gibi birçok sorunla karşılaşan Burak Elmas yönetimi yaklaşık 2 haftadır bu sıkıntılara son vermek için uğraşıyordu.
Alınan bilgilere göre dün gece itibari ile kriz tamamen sona erdi. İlk olarak futbolcuların alacaklarını ödeyen Sarı-Kırmızılılar borçsuzluk kağıtlarını UEFA'ya gönderdi. Ardından bazı kulüplere gereken ödemeler yapıldı. Başta Igor Tudor olmak üzere tazminat hakkı kazanmış isimlere olan borçlar da kapatıldı. Böylece büyük bir kriz aşılmış oldu.