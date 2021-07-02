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    • 02.07.2021 12:07
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    • 02.07.2021 12:07
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    Galatasaray'da KAP vakti! Bildirimler peş peşe gelecek

    Galatasaray'da göreve geleli yaklaşık 15 gün olan yeni yönetim, seçim öncesi "10 gün içerisinde imzalar gelecek" demesine rağmen henüz resmi imza attıramadı. Bunun nedeninin göreve gelindikten sonra karşılaşılan şok tablo olduğu öğrenilirken, sorunların çözüldüğü ve bugünden itibaren KAP bildirimlerinin geleceği aktarıldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr

    Galatasaray yönetimi göreve geldiği günden bu yana henüz ne iç ne de dış transferde herhangi bir resmi imza attıramadı. Hatta teknik direktör Fatih Terim'le de resmi sözleşme imzalanamadı. Bunun nedeni, yönetimin göreve geldiğinde karşılaştığı şok tabloydu.

    Futbolcuların biriken alacakları, kulüplere olan gecikmiş borçlar ve ödeme günü gelen tazminatlar gibi birçok sorunla karşılaşan Burak Elmas yönetimi yaklaşık 2 haftadır bu sıkıntılara son vermek için uğraşıyordu.

    Alınan bilgilere göre dün gece itibari ile kriz tamamen sona erdi. İlk olarak futbolcuların alacaklarını ödeyen Sarı-Kırmızılılar borçsuzluk kağıtlarını UEFA'ya gönderdi. Ardından bazı kulüplere gereken ödemeler yapıldı. Başta Igor Tudor olmak üzere tazminat hakkı kazanmış isimlere olan borçlar da kapatıldı. Böylece büyük bir kriz aşılmış oldu.

        Yönetimin bugün itibari ile KAP bildirimlerine başlaması bekleniyor. İlk olarak Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz'la resmi sözleşme imzalanacak. Genç futbolcu 5 yıllık imza atacak. Alınan bilgilere göre başkent kulübüne 1.5 milyon Euro ödenecek.

        Ardından iç transferde sözleşmeleri yenilenen Arda Turan ve Emre Akbaba için KAP bildirimi yapılacak. Yönetimin Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları da bugünden itibaren hız kazanacak.

        PSV maçın için kadroların UEFA'ya verileceği son tarih olan 7 Temmuz'a kadar en azından bir sol bek ve bir 8 numara transferinin bitirilmesi hedefleniyor.

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