Galatasaray'da KAP vakti! Bildirimler peş peşe gelecek

Alınan bilgilere göre dün gece itibari ile kriz tamamen sona erdi. İlk olarak futbolcuların alacaklarını ödeyen Sarı-Kırmızılılar borçsuzluk kağıtlarını UEFA'ya gönderdi. Ardından bazı kulüplere gereken ödemeler yapıldı. Başta Igor Tudor olmak üzere tazminat hakkı kazanmış isimlere olan borçlar da kapatıldı. Böylece büyük bir kriz aşılmış oldu.