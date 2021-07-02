SON DAKİKA: 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanacak! 2023 Türkiye'ye verilmişti

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun kura ve maç takvimini açıkladı. Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı ve kura takvimi şu şekilde oluştu:

HAZİRAN

8 Haziran: Eleme turu kurası

15 Haziran: İlk eleme turu çekilişi

16 Haziran: İkinci ön eleme turu çekilişi

22 Haziran: Ön eleme turu, yarı final

25 Haziran: Ön eleme turu, final