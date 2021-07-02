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    • 02.07.2021 13:57
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    • 02.07.2021 14:04
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    SON DAKİKA: 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanacak! 2023 Türkiye'ye verilmişti

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı nedeniyle İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin 2022'de de nerede oynanacağı belli oldu. 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da Saint Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.

    2022'de Şampiyonlar Ligi finali nerede?

    UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun kura ve maç takvimini açıkladı. Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı ve kura takvimi şu şekilde oluştu:

    HAZİRAN
    8 Haziran: Eleme turu kurası

    15 Haziran: İlk eleme turu çekilişi

    16 Haziran: İkinci ön eleme turu çekilişi

    22 Haziran: Ön eleme turu, yarı final

    25 Haziran: Ön eleme turu, final

    TEMMUZ
    6/7 Temmuz: İlk eleme turu, ilk maçlar

    13/14 Temmuz: İlk eleme turu, ikinci maçlar

    19 Temmuz: Üçüncü ön eleme turu kurası

    20/21 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ilk maçlar

    27/28 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ikinci maçlar

    AĞUSTOS
    2 Ağustos: Play-off turu kurası

    3/4 Ağustos: Üçüncü eleme turu, ilk maçlar

    10 Ağustos: Üçüncü ön eleme turu, ikinci maçlar

    17/18 Ağustos: Play-off, ilk maçlar

    24/25 Ağustos: Play-off, ikinci maçlar

    26 Ağustos: Grup aşaması kurası

        EYLÜL
        14/15 Eylül: Grup aşaması, 1. Maç günü

        28/29 Eylül: Grup aşaması, 2. Maç günü

        EKİM
        19/20 Ekim: Grup aşaması, 3. Maç günü

        KASIM
        2/3 Kasım: Grup aşaması, 4. Maç günü

        23/24 Kasım: Grup aşaması, 5. Maç günü

        ARALIK
        7/8 Aralık: Grup aşaması, 6. Maç günü

        13 Aralık: Son 16'da beraberlik

        ŞUBAT
        15/16/22/23 Şubat: Son 16, ilk maçlar

        MART
        8/9/15/16 Mart: Son 16, ikinci maçlar

        18 Mart: Çeyrek final ve Yarı final kura çekimi

            NİSAN
            5/6 Nisan: Çeyrek final, ilk maçlar

            12/13 Nisan: Çeyrek final, ikinci maçlar

            26/27 Nisan: Yarı finaller, ilk maçlar

            MAYIS
            3/4 Mayıs: Yarı final, ikinci maçlar

            28 Mayıs: Final – Saint Petersburg Stadyumu
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