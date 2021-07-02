SON DAKİKA: 2022 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'da oynanacak! 2023 Türkiye'ye verilmişti

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun kura ve maç takvimini açıkladı. Temsilcimiz Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda mücadele edeceği, Galatasaray 'ın ise PSV ile ön eleme oynayacağı Devler Ligi'nde maç programı ve kura takvimi şu şekilde oluştu:
HAZİRAN
8 Haziran: Eleme turu kurası
15 Haziran: İlk eleme turu çekilişi
16 Haziran: İkinci ön eleme turu çekilişi
22 Haziran: Ön eleme turu, yarı final
25 Haziran: Ön eleme turu, final
TEMMUZ
6/7 Temmuz: İlk eleme turu, ilk maçlar
13/14 Temmuz: İlk eleme turu, ikinci maçlar
19 Temmuz: Üçüncü ön eleme turu kurası
20/21 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ilk maçlar
27/28 Temmuz: İkinci ön eleme turu, ikinci maçlar
AĞUSTOS
2 Ağustos: Play-off turu kurası
3/4 Ağustos: Üçüncü eleme turu, ilk maçlar
10 Ağustos: Üçüncü ön eleme turu, ikinci maçlar
17/18 Ağustos: Play-off, ilk maçlar
24/25 Ağustos: Play-off, ikinci maçlar
26 Ağustos: Grup aşaması kurası