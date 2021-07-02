Fenerbahçe’de Vitor Pereira kaç puan topladı? 2015-2016 puan durumu Vitor Pereira kariyeri nasıl?

VİTOR PEREİRA KARİYERİ NASIL?

40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe'de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör, Vitor Pereira oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07'lik puan ortalaması tutturdu.

Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2'nin altına düşmeyen Pereira Porto'da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos'ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai'da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.