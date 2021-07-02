Fenerbahçe’de Vitor Pereira kaç puan topladı? 2015-2016 puan durumu Vitor Pereira kariyeri nasıl?

Vitor Pereira kariyeri nasıl? 2015 2016 puan durumu Vitor Pereira kaç puan topladı? Uzun süredir teknik direktör belirsizliğinin sürdüğü Fenerbahçe'den resmi açıklama yapıldı. Sarı lacivertli ekipte ikinci kez görev başında olacak Vitor Pereira kariyeri ise merak edilmeye başlandı. Peki; Vitor Pereira kariyeri nasıl? Vitor Pereira Fenerbahçe'de kaç puan topladı?
VİTOR PEREİRA KARİYERİ NASIL?
40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe'de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör, Vitor Pereira oldu. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07'lik puan ortalaması tutturdu.
Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2'nin altına düşmeyen Pereira Porto'da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos'ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai'da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.
Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto'daki ikinci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi'ni 3. sırada, 2015-2016'da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig'i 2.sırada bitirmişti.