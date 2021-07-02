İngiliz basınından EURO 2020'deki Ukrayna - İngiltere maçı öncesi skandal manşet! Shevchenko ve eşi...





"İNGİLTERE'DEN KORKMUYORUZ"

İngiltere maçıyla ilgili konuşan Shevchenko; "İngiltere harika bir takım, kadro derinliğine sahipler ve inanılmaz bir antrenör ekipleri var. Bu maçın bizim için ne kadar zor olacağının farkındayız. İngiltere'nin gruplardaki üç maçını da izledim. İsveç maçına hazırlandığımız için Almanya maçını canlı izleyemedim ama daha sonra o maçı da izledim. Rakibimizin gücücün farkındayız ama biz de takım olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. İngiltere'ye gol atmak gerçekten zor ama bu kadar güçlü olmaları bizi korkutmuyor aksine bu durum bizi daha da motive ediyor çünkü hayatta olduğu gibi futbolda da her şey mümkün. Yüreğimizle savaşmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz." sözlerini kullandı.



2003'TE BİR DERGİ İÇİN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI MANŞET YAPTILAR

İngiliz The Sun gazetesi, Shevchenko ile o dönemki sevgilisi, şimdiki eşi ABD'li model Kristen Pazik ile GQ dergisine verdikleri pozları manşetine ve sayfalarına taşıdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukrayna ile İngiltere arasında oynanacak tarihi maç öncesi yapılan bu hareket, sosyal medyada tepki çekti.

