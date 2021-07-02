Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer ettiği Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand için "Yıllardır aranan ikili" yorumları yapılmıştı. Sezonun ilk bölümünde sürekli 11'de forma giyen iki yıldız, ardından yaptıkları büyük hatalarla gündeme oturmuştu.
Sezonun ikinci yarısında formayı Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye kaptıran Lemos ve Tisserand yeni sezon planlamasında yer almıyor.
İki futbolcuyla da yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar hedefe ulaşamadı. Hem Lemos hem Tisserand'a Süper Lig'den 4-5 kulübün talip olduğu ancak maaş sorunu nedeniyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.