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    • 02.07.2021 15:11
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    Fenerbahçe "Süper ikili"ye takım bulamıyor! Elde kaldılar...

    Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Fenerbahçe kadrosuna katılan ve defanstaki probleme çözüm olacağı düşünülen Lemos&Tisserand ikilisi sarı-lacivertli ekibin elinde kaldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Süper ikiliye takım bulamıyor

    Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer ettiği Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand için "Yıllardır aranan ikili" yorumları yapılmıştı. Sezonun ilk bölümünde sürekli 11'de forma giyen iki yıldız, ardından yaptıkları büyük hatalarla gündeme oturmuştu.

    Sezonun ikinci yarısında formayı Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye kaptıran Lemos ve Tisserand yeni sezon planlamasında yer almıyor.

    İki futbolcuyla da yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar hedefe ulaşamadı. Hem Lemos hem Tisserand'a Süper Lig'den 4-5 kulübün talip olduğu ancak maaş sorunu nedeniyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

        Lemos'un yıllık 1.5 milyon Euro, Tisserand'ın ise 1.7 milyon Euro garanti ücret aldığı belirtiliyor. İki stoper de bu maaşın karşılanmaması durumunda başka takıma gitmeyi düşünmüyor.

        Yönetimin bu nedenle Lemos ve Tisserand'ın maaşının bir kısmını karşılayarak kiralık gitmeleri yönünde bir çalışma yaptığı belirlendi.

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