İki futbolcuyla da yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar hedefe ulaşamadı. Hem Lemos hem Tisserand'a Süper Lig'den 4-5 kulübün talip olduğu ancak maaş sorunu nedeniyle anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.